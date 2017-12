Anuario VAVEL Real Madrid 2017: Marco Asensio, vitamina para el Real Madrid

Con un total de 24 partidos jugados, lo que se traduce en 1.295 minutos disputados, Marco Asensio cierra un año por todo lo alto, siendo lo que es, la perla del Real Madrid.

Llega Navidad, el turrón, las vacaciones, la vuelta a casa, cenas con la familia, momentos de descansar y de pensar, de volver más fuertes. A punto de tomarnos la uvas y poner el broche de oro a este año 2017, echamos la vista atrás y no podemos olvidarnos de Marco Asensio, el elegido, por la energía que desprende, por su talento innato y por las cifras que arrastra. Con el equipo blanco, esta campaña 2017-2018, ha sumado un total de siete goles, tres asistencias, 21 tiros entre los palos, 32 tiros totales, 31 regates intentados y 695 pases completados. Con un 83% en el pase, un 64% en regates completados y un 65% entre los palos, Asensio puede seguir dando chutes de vitamina al Real Madrid. No podemos olvidar su maravilloso pase a Cristiano en el 0-2 ante el Sevilla.

El balear asistió a Ronaldo para que el crack luso, en carrera, batiera a Sergio Rico y subiera a 0-2 el marcador del Santiago Bernabéu en el minuto 23. Ni su estelar aparición contra el Valencia, ese partido tan importante en el que deslumbró como titular por primera vez. Aquella noche Asensio volvió a dejar al público con la boca abierta. Lo que empezó siendo un encuentro en el que el Valencia llegaba al área con ganas de morder, cambió de rol con el golazo de Asensio en el minuto 9, tras una cabalgada, apuntó y la colocó donde quiso. Dinamita pura. Justo después intentó Marcelo pero se desvió arriba. En el 16 volvió a centrar el balear sirviéndosela a Benzema cuyo remate de cabeza no llegó.

Mucho esfuerzo para un Madrid que falló demasiadas oportunidades y vio como en el minuto 77, un gol de Kondogbia puso al Valencia por delante. Pero con esfuerzo y coraje volvió a darlo todo Marco Asensio, empatando el partido en el minuto 83 y brillando con luz propia.

¿Y con el Barça qué? El destino le tenía deparado otro estadio y el más difícil todavía. En el Camp Nou ante el eterno enemigo, el Barcelona, y sin ser titular. Le bastaron 22 minutos para dejar otra perla de gol que puede sentenciar la Supercopa de España. Marco Asensio se convirtió en el cuarto jugador que consiguió marcar en la ida y en la vuelta de esta competición contra el Barça.

"Me la pasó Lucas y estaba con fuerzas. Encaré al central, lo vi claro y disparé. Entró y salió bien. Otro gol en un debut por lo que estoy feliz" , dijo Marco.

La última imagen que dejó el partido del Camp Nou fue un zurdazo de Marco entrando por la escuadra derecha de Ter Stegen. La primera que apareció en el Bernabéu fue un golpeo majestuoso del 20 del Madrid al que el portero del Barcelona solo pudo acompañar con la vista hasta que escuchó la pelota estrellarse en sus redes. Cuatro minutos le bastaron al 20 blanco para dar ventaja al equipo de Zidane con una fabulosa 'folha seca' desde 25 metros. De esta forma, el centrocampista mallorquín puso en pie al Bernabéu con una nueva obra de arte.

Asensio las pone donde quiere y tiene talento para rato. Lo desborda. Al preguntarle por sus goles favoritos de la Supercopa de España, no sabe decidirse por uno. Pero agradece de corazón los ánimos que recibe de la afición: “Es una pasada recibir el cariño que recibo de toda la afición y espero agradecérselo con títulos. Estábamos en nuestro estadio y teníamos que apretarles arriba, a partir de esto hemos creado muchas oportunidades y hemos sido superiores en toda la eliminatoria”, añadía.

A sus 21 años, no hay registro que baje del notable. Tiene velocidad, desborde, zancada, regate, físico, visión de juego, sacrificio defensivo y gol. Y es humilde. Muy humilde.

''Marca la diferencia, pero no me sorprende. Me alegro de cómo está creciendo'', explicaba Zidane.