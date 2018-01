Zidane: "Trataremos de dar lo máximo en cada partido"

Google Plus

Zinedine Zidane en rueda de prensa.

El entrenador del Real Madrid se ha sentado en Valdebebas ante los micrófonos de la prensa. Al ser preguntado acerca de cómo afronta el equipo estos octavos de final de la Copa del Rey el míster contestó que tienen "la misma ilusión en todas las competiciones" y van a intentar "dar lo máximo en cada partido”.

En el tema fichajes dejó clara su postura cuando le preguntaron por la más que posible llegada de Kepa: “Con todo el respeto, Kepa no es un jugador del Real Madrid y yo pienso en mis jugadores y en mis porteros”, explicó.

A raíz de la reciente lesión de su delantero titular Karim Benzema: “Después del clásico se ha resentido algo. Se ha hablado después para decir que antes del clásico tenía algo, yo me fío de mi jugador, nada más”. Además ha explicado que se siente “disgutado” por ver a un jugador lesionarse, ha vuelto a recalcar que se fía de su jugador y ha terminado explicando que ha vuelto de vacaciones pero “todavía no está bien”.

Sobre los fichajes: “Yo no te voy a decir la discusión que tuve con Florentino. Hoy en día no va a haber fichajes pero hasta el 31 puede pasar de todo. Lo único que no quiero es que salga ningún jugador, estoy contento con mi plantilla y voy a pelear con ellos hasta el final”, añadió.

En el partido de Los Pajaritos el técnico cumple su segundo aniversario al frente del club blanco, a pesar de ello no se plantea cuánto tiempo estará en el banquillo de Chamartín: “Aquí no se sabe, yo voy a intentar acabar la temporada de la mejor manera porque tenemos posibilidades de ganar otra vez y no veo más allá de los seis meses que nos quedan por delante”, afirmó.

Sobre Vinicius añadió: “No sé cuál va a ser el plan con Vinicius. Sé que es un jugador del Real Madrid, pero no está con nosotros todavía. Sí es verdad que siempre tenemos un ojo echado a Vinicius y esperamos que todo vaya bien este año para él”, explicó.

Acerca de la enésima vuelta de Gareth Bale al verde del Santiago Bernabéu ha explicado que “es muy importante que empiece a jugar con regularidad” y que estará con el equipo.

Sobre la posible incorporación de un ‘9’ para reforzar la delantera ha explicado que “lo que está claro es que tenemos la posibilidad de fichar hasta el 31 de enero” y que está muy a gusto con su plantilla porque él mismo la ha creado.