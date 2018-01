Zidane: "Vuelve la Copa mañana y la afrontamos con la máxima ilusión de poder pasar la eliminatoria"

Google Plus

Zidane en la rueda de prensa previa al partido en Soria | Foto: Real Madrid CF

Zinedine Zidane compareció ante los medios en la rueda de prensa del día previo al partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey que enfrentará al Real Madrid contra el Numancia en el Estadio Nuevo Los Pajaritos. El francés analizó el partido de mañana y a su rival, así como también respondió a preguntas sobre los principales temas de actualidad del equipo blanco.

En relación a como afrontará el equipo el partido de mañana, el técnico madridista comentó: "Estamos con ilusión. Es lo más importante para nosotros. Nos quedan tres competiciones por delante y queremos dar el máximo en cada partido. Vuelve la Copa mañana y la afrontamos con la máxima ilusión de poder pasar la eliminatoria”.

Máximo respeto para el rival

Zidane no quiere que el equipo se confíe ya que el Numancia "lo está haciendo muy bien en su Liga" y previamente para pasar a esta ronda ya "eliminaron al Málaga, un equipo de Primera". El Real Madrid llegará a Soria para hacer un encuentro con "seriedad y respetando al rival".

Estado de la plantilla

El galo aseguró que está "contento" con su plantilla y que van a pelear juntos "hasta el final". También comentó que están dolidos tras la derrota del Clásico, pero el Real Madrid "nunca se rinde". Bien es cierto que como ha dicho el técnico el equipo está "vivo en las tres competiciones", por lo que afrontarán "con la misma ilusión" todos los partidos que restan de aquí a final de temporada. Momento en el que para él, será donde se vea "si hay cosas que cambiar o no".

Gareth Bale

Sobré el extremo galés, Zidane aseguró que se encuentra "muy bien" y que mañana estará en la lista. Para que su situación mejore, la idea del técnico es que "coja regularidad con los partidos".

Lesión del cuestionado Benzema

Zidane asegura que se enteró "después del Clásico", partido en el que el delantero francés "se resintió de algo". Incidiendo en su confianza en la palabra del futbolista, comentó que "los que dicen que fue antes mienten". Sobre su recuperación, el técnico dijo: "Se fue de vacaciones e hizo lo que tenía que hacer pero aún no está bien". Mediante una resonancia fue cuando vieron que tenía "algo más importante".

Movimientos en el mercado invernal

El técnico francés dejó claro este tema. Aseguró que ha hablado con el presidente, y que "no va a haber fichajes" aunque matizó que "hasta final de enero puede pasar de todo". Eso sí, fue rotundo con las salidas expresando que no quiere "que salga ninguno de esta plantilla".

El posible fichaje de Kepa Arrizabalaga

Fue cuestionado también sobre el posible fichaje del portero del Athletic Club que lleva ocupando las noticias de los principales medios varios meses. Zidane fue tanjante: “No me gusta hablar de jugadores que no son del Real Madrid. Sólo pienso en mis porteros”.

Su carta a los Reyes Magos

Sobre que va a pedir para sus majestades este invierno, Zizou expresó: “Voy a pedir salud para todos. Nada de porteros, ni delanteros. Estoy contento con mi plantilla y voy a pelear con ellos hasta el final”.

El madridista Vinicius

Zidane aseguró que no sabe que van a hacer con él y que no es una de sus actuales preocupaciones, ya que "es un jugador para el futuro". Para finalizar, el técnico blanco dijo: "Aún no está con nosotros, pero siempre estamos observándole y esperemos que todo le vaya bien”.