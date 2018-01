Nacho: “Los árbitros unas veces te ayudan y otras se equivocan”

Google Plus

Nacho / Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

El Real Madrid ha empezado el 2018 con una polémica victoria frente al Numancia en el Estadio de Los Pajaritos de Soria. Los blancos están con un pie dentro de los cuartos de final de la Copa del Rey.

El técnico francés apostó por un once con Bale a los mandos que volvió a la titularidad 100 días después. También se decantó por las nuevas promesas: Vallejo, Theo, Llorente, Ceballos y Borja Mayoral.

Sorpresa para los blancos que se encontraron con un Numancia que plantó cara a los merengues desde el inicio del partido.

Victoria polémica y muy comentada en la que los blancos han marcado de penalti, Bale en el minuto 35 e Isco en el 89. Llegando el tercero en el añadido por parte de Mayoral (91').

Nacho Fernández, el capitán del equipo blanco esta noche en Los Pajaritos, ha querido hablar para los medios de comunicación después del encuentro, a pie de campo.

“En líneas generales ha ido bien, ha estado compacto”, ha declarado.

Dice que está satisfecho con la victoria y que, al final, era lo que querían: “Estoy contento por la portería a cero, es verdad que algunos goles han sido de penalti pero bueno, todo suma”, ha subrayado Nacho. “Queríamos hacer un gran partido y el resultado es muy bueno”, añade el capitán.

A pesar de ser un equipo de Segunda División, el Numancia ha peleado durante todo el encuentro y no ha tirado la toalla pese a ir por detrás en el marcador y jugar en inferioridad numérica. Pero Nacho se queda con el resultado: “Lo importante para las defensas y el equipo es la portería a cero”, señala, “no hemos sufrido mucho, no hemos tenido ninguna opción de peligro“, añade.

Respecto a los supuestos penaltis del Numancia sobre el Real Madrid ha dicho: “A mí me parece que sí son los penaltis pero no lo sé, yo lo que he visto ha sido desde el campo”, ha concluido.

Y sobre los penaltis cometidos por los blancos al Numancia ha señalado: “No sé si hay penalti de Theo a Dani Nieto en la primera parte, los árbitros están para eso, unas veces te ayudan y otras se equivocan. No creo que ese penalti fuera a decidir mucho el partido”, finaliza el jugador merengue.