Lucas Vázquez: "El Numancia mereció algún gol más"

Dani Mullor, Vavel.com

El jugador del Real Madrid, Lucas Vázquez declaró en el post partido ante el Numancia. El extremo participó en los 90 minutos del conjunto blanco, que se saldó con una victoria de tres goles a cero. Vázquez provocó los dos penaltis del encuentro, pero lo más importante es que las sensaciones han sido buenas, porque "era el primer partido del año".

Ante un resultado abultado, por el partido que fue, Lucas contesta: "El Numancia mereció algún gol, pero nosotros estuvimos centrados en todo momento en el partido y estuvimos serios. El resultado en esta victoria es totalmente justo", declara Lucas Vázquez a los micrófonos de Gol T.

Los comentarios tampoco pudieron faltar sobre una figura que ha vuelto con el equipo, la de Gareth Bale: "Poco a poco va cogiendo ritmo, la regularidad que necesita, y el momento en el que ha estado en el campo lo ha hecho muy bien", recalcó el gallego.

Borja Mayoral, Ceballos, o el propio Lucas Vázquez no son los habituales de Zidane, y Lucas comenta sus sensaciones: "Yo estoy bien. Como he dicho antes, es el primer partido después de Navidad, y es un encuentro complicado en el quizá no estuvimos al 100 por cien. Pero yo creo que la mejor forma de seguir creciendo y seguir cogiendo forma es jugar los partidos".

En cuanto a si la eliminatoria está cerrada o no, el 17 del Madrid prefiere ser cauto: "En el fútbol no hay nada decidido. Tenemos un partido el miércoles que tenemos que ganar para estar en la siguiente ronda de Copa del Rey, y lo vamos a jugar con mucha seriedad y con ganas de ganar, como venimos haciendo siempre", finalizó Lucas Vázquez en zona mixta.

El Real Madrid se medirá en Liga este domingo ante el Celta de Vigo; mientras que el Numancia visitará León, ante la Cultural Leonesa el domingo.