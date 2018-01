Convocatoria madridista ante el Celta

Google Plus

Zinedine Zidane. Fuente: Dani Nieto VAVEL

El míster Zinedine Zidane, dio la lista de convocados del Real Madrid, de cara al encuentro que tendrá lugar en Balaídos ante el Celta de Vigo, con motivo de la 18ª jornada de la Liga Santander. Una lista en la que no están los ya conocidos Karim Benzema y el sevillano Sergio Ramos. El listado lo completan los siguientes futbolistas:

Los porteros son el costarricense Keylor Navas, Kiko Casilla y el joven Moha. De la línea defensiva podrá elegir para el partido entre Jesús Vallejo, Raphael Varane, Nacho Fernández, Marcelo, Theo Hernández y el también canterano Achraf. En la medular podrá decidir entre Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Marco Asensio, Isco y Mateo Kovacic. Los elegidos para rellenar la convocatoria en la zona de ataque son Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Lucas Vázquez y Borja Mayoral.

Otro de los futbolistas que no irán convocados es el joven mediocampista Marcos Llorente. El canterano no está teniendo las oportunidades esperadas. Y más teniendo en cuenta la gran temporada realizada por el madrileño en el Alavés el curso pasado. El problema es que la zona que ocupa. Y es el preparador francés ya tiene varios futbolistas que son de máxima confianza para él. Y viendo la importancia del encuentro, ha decidido no hacer ningún tipo probaturas y elegir a los antes mencionados. Una lástima para un futbolista que volvía a la disciplina blanca con esperanzas e ilusiones.

Pero de seguro que el mediocentro no cejará en su empeño de hacerse un hueco dentro de los futbolistas a tener en cuenta para el míster galo.

Ya en la localidad viguesa el guardameta Keylor Navas y el central Jesús Vallejo han tenido a bien atender a los socios de la zona en una sesión de firmas. Un regalo muy apreciado por los aficionados que se acercaron al hotel de concentración madridista. Y más teniendo en cuenta que es el fin de semana de Reyes.

Un bonito gesto de parte de la plantilla madridista con los niños aficionados del equipo que son de la capital pontevedresa.