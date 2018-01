El Real Madrid quiere empezar a mejorar sus números

Google Plus

Casemiro celebrando un gol. Foto VAVEL - Daniel Nieto

Nos tenemos que remontar a 2015 para encontrar la última visita del Madrid a Balaidos, esto se debe a que el año pasado, recordamos, que, la cubierta del estadio sufrió daños por los fuertes temporales y era muy peligroso jugar por posibles desprendimientos.

Centrándonos en el futbol, el equipo blanco lo tiene muy difícil para poder inquietar algo al líder de la Liga Santander, que, actualmente, es el F.C. Barcelona, la distancia es de 14 puntos, pero tenemos que recordar que el Real Madrid tiene un partido menos, el aplazado por el mundialito de clubes frente al Leganés.

El último encuentro disputado en Vigo acabó por un 1-3 con goles de Cristiano Ronaldo, Danilo y Marcelo, el gol anotado por el Celta lo hizo Nolito.

Zidane sigue confiando en su equipo, y asegura que no están tan mal, aunque la tabla clasificatoria no refleja eso, el Real Madrid se encuentra en la cuarta posición y con unas sensaciones muy malas, sobre todo de cara a portería, donde sus delanteros no están encontrando los goles, siendo este el principal problema del equipo blanco.

El Madrid no podrá contar con Dani Carvajal, que fue expulsado en su último partido, todo hace indicar que su posición la ocupará Achraf.

Como decíamos antes, el Madrid no puede descolgarse más, se encuentran a 14 puntos del líder, una distancia que, para muchos es insalvable, pero la conjura que hay en el vestuario blanco es bien diferente, mientras se pueda matemáticamente, van a seguir luchando.

Para empezar a remontar, tienen que ganar su partido de hoy frente al Celta de Vigo, un rival que siempre es difícil y que les pone las cosas muy complicadas a los hombres de Zidane. El conjunto blanco sabe que tiene que dar todo lo que tiene y todo hace indicar que Bale, será titular.