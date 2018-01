La contracrónica: Celta 2 - 2 Real Madrid: tablas y dando gracias

Celta de Vigo 2 -2 Real Madrid /Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Tablas y dando gracias

El Real Madrid ha empatado (2-2) ante el Celta de Vigo y se deja otros dos puntos.

Los de Zidane han empezado el año con mal pie. Tras el empate de esta noche en Balaídos se pone a 16 puntos del eterno rival, el FC Barcelona. Mientras, el Celta suma un punto muy importante para alejar el pozo. El Real Madrid ha vuelto a tropezar y la Liga se le escapa.

Bale, el salvador

Corriendo al hueco, con la velocidad propia del de Cardiff, Bale terminó la jugada y empató el partido. Inauguró el marcador blanco en el minuto 35. Después, en el minuto 37, el galés le ha dado la vuelta al marcador con un doblete después de que Wass adelantara al Celta con la ayuda de la defensa del Real Madrid y un golazo de vaselina. Hacía más de un año desde que Bale no marcaba un doblete con el Real Madrid. Tras regresar de su lesión, fue el mejor en Soria y en Vigo fue el verdadero protagonista. Cada vez que tocó la pelota supuso un peligro para el Celta, en especial en la primera parte, cuando marcó los dos goles del Madrid.

Isco y Cristiano

Los astros del Real Madrid, el mago y el luso, no encontraron la portería por más que la buscaron. El malagueño regresó a la titularidad y lo hizo a lo grande. Condujo bien el balón, se movió por todo el campo e incluso buscó el gol. Ponía toda su magia y su arte buscando la escuadra de Rubén pero el balón se iba fuera. Disparo cruzado otra vez de Isco y asistencia a Bale que acabó en gol y firmando el segundo. En gran parte este golazo fue suyo, ya que lo asistió de manera magistral minutos antes de acabar la primera parte.

Muchas ocasiones de Cristiano Ronaldo que no vieron como entrar en ningún momento en la red de Rubén. O se iban fuera o daban en el cuerpo del portero del Celta. Se desquició el delantero blanco. En el minuto 50 Cristiano recibió una falta que frenó la intentona blanca. No le salieron las cosas, ni las ruletas, ni los goles, ni nada de nada. No era su noche, no daba una. Desaparecido una vez más en Liga, donde solo lleva cuatro goles en 13 partidos.

Marcelo, demasiados errores

El capitán en Vigo fue de más a menos. Comenzó presionando arriba y su insistencia a punto estuvo de añadir un gol a su cuenta personal, pero el balón terminó en las nubes. Conforme los minutos pasaron, se fue diluyendo el brasileño y sus errores en defensa casi le cuestan la derrota al Real Madrid.

El peligro, Aspas

Duelo entre Iago Aspas y Keylor Navas durante todo el encuentro. Con tarjeta amarilla incluida para el portero blanco tras un penalti a Iago en el 70' y paradón del mismo después de provocarlo. El ´tico´se convirtió en el primer portero en parar un penalit a Iago Aspas. Atento en sus contadas intervenciones durante la primera parte, no pudo hacer mucho más en el golazo del Celta. En el segundo tiempo, más de lo mismo. En cuanto a Iago Aspas, fueron minutos polémicos los últimos cuando el jugador del Celta pidió otro penalti de forma desesperada (minuto 86). Keylor Navas ha parado dos de los cuatro penaltis que le han lanzado esta temporada en todas las competiciones.

El empate

Marcelo pierde el balón y Maxi Gómez, en la frontal del área pequeña fusiló a Keylor Navas y puso el empate (2-2) antes de finalizar el encuentro, en el minuto 81. El Madrid ya no tenía salvación.