Casemiro: "Creemos en nosotros"

Casemiro durante el encuentro ante el Celta | Foto: realmadrid.com

El Real Madrid comenzó el año igual que finalizó el 2017, concediendo puntos en liga que le alejan aún más del Barcelona de Ernesto Valverde. Casemiro repasó cuales fueron los principales problemas de juego tras el partido, haciendo incapié en los problemas con la salida del balón que achacó el equipo blanco en la segunda mitad.

Ante cuales fueron las claves del partido, el mediocentro ha señalado que ha sido un "partido complicado, con mucha intensidad, los dos equipos hemos jugado bien pero otros dos puntos menos. Seguimos trabajando, todavía queda mucho aunque ahora estamos más lejos y está un poco más complicado".

El brasileño no supo señalar cuales habían sido los problemas principales que han llevado a los de Zidane a cosechar un nuevo pinchazo liguero. Sin embargo, casemiro ha destacado que "hemos hecho una primera parte muy buena. En la segunda no hemos conseguido salir y las contras tampoco nos han salido a pesar de tener un par de buenas oportunidades. Al final hemos tenido el 3-2 con Lucas pero no ha podido ser. Hay que matar los partidos porque sino te hacen daño atrás".

Zidane puntualizó ayer en rueda de prensa que si no se ganaba en Balaídos podría ser la sentencia definitiva a La Liga. Acerca de esto Casemiro ha declarado que "sabemos que es muy complicado, pero el Madrid no baja los bazos nunca. Si hay un equipo que puede remontar esta situación es el Madrid. Seguimos trabajando porque creemos en nosotros".

Por último, el mediocentro fue preguntado sobre qué posición cree necesaria reforzar, tras las últimas declaraciones de Zidane sobre la incorporación de Kepa. El brasileño ha puntualizado que "todos necesitamos jugar mejor. No es un cuestión portero u otra posición en concreto. Todos tenemos que jugar mejor como equipo, cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos, perdemos todos".