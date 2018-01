Google Plus

Keylor Navas, el 'parapenaltis' / Foto: realmadrid

Keylor Navas fue uno de los protagonistas del partido que enfrentó al Celta de Vigo y al Real Madrid. Florentino Pérez trata de calmar la tormenta intentando atar a Kepa para este mercado invernal. Sin embargo, Zidane insiste en que no quiere fichajes, al menos hasta junio, y menos en la portería, donde está muy contento con la labor de Keylor y Kiko Casilla. Y es que en un Real Madrid que parece no levantar cabeza, la demarcación de portero no es la más frágil, y así lo ha vuelto a demostrar Keylor Navas.

El portero titular del Real Madrid paró el lanzamiento de penalti a Iago Aspas, tras provocar él mismo la pena máxima. Tras ser amonestado con tarjeta amarilla, Keylor adivinó la trayectoria del balón, raso y a un costado a la derecha de su portería, evitando así que el empate subiera al marcador. Con este penalti ya son once de veinte los que el jugador ha detenido (siete parados, tres fuera y uno al poste). Una estadística estelar con más de la mitad de los penaltis parados. Un seguro bajo palos.

Hace poco más de dos años, el jugador ya declaró a la prensa que recibe algo de "ayuda": "Es algo que se estudia y se entrena siempre. Dios está conmigo y me respalda para tomar la decisión hacia dónde tirarme".

Especialistas como Rubén Castro, Griezmann o Iago Aspas no han sido capaces de superar al meta blanco desde los once metros. Es más, el gallego no había fallado ni uno de sus lanzamientos de penalti en Primera División, con catorce goles desde esa distancia. Para récord personal, el 'tico' tiene muy de cerca a grandes especialistas en atajar penaltis como Arconada y Cañizares con trece, y Buyo con quince. Más difícil de alcanzar está Diego Alves, quien, con veintidos penaltis parados, es dueño en solitario del récord absoluto de penaltis parados en LaLiga.