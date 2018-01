Marcelo: "Lo que tenemos que hacer es trabajar, seguir adelante, dar la cara y salir a luchar y a correr"

Marcelo, disputando un balón durante el transcurso del partido | Foto: Real Madrid CF

El lateral izquierdo del Real Madrid repasó por el micrófono de Movistar Partidazo el empate del equipo blanco en Balaídos que practicamente supone el adiós a La Liga para el conjunto de Zinedine Zidane. El jugador brasileño, al que se notaba tocado animicamente, no cuajó un buen partido. El gol del empate del equipo vigués llega por su carril tras una pérdida suya en el centro del campo al intentar regatear a un jugador del Celta en una zona donde no se pueden asumir esta clase de riesgos. No parece estar en su mejor momento desde hace varios meses y la situación no parece revertirse.

Sobre el partido y el estado anímico actual de la plantilla, Marcelo comentó: "Bueno, es lo que estaís viendo. Estamos tristes y estamos intentando sacar adelante las cosas, trabajando para salir de esta posición en la que estamos, que no nos gusta para nada. La verdad es que es difícil porque cuantos más partidos empatas o pierdes, la presión aumenta y es mas dificil, pero lo que tenemos que hacer es trabajar, seguir adelante, sacar la cara, correr, luchar y no hay más remedio. Estamos tristes y hundidos pero para mejorar lo que tenemos que hacer es jugar el próximo partido y dar lo mejor para poder ganar".

Finalmente, intentando buscar una explicación futbolistica para la situación actual del equipo, en un partido donde poco se le puede reprochar a la actitud de los jugadores, el lateral brasileño dijo: "Hemos empezado el partido corriendo y luchando, pero el futbol es así. Suena raro hablar así y decir que no podemos hacer nada más, pero estamos haciendo lo que podemos. Estamos intentando hacer un buen fútbol, rodar la pelota, hacer goles y la verdad es que no sale, pero lo que tenemos que hacer, como ya he dicho antes, es dar la cara: tenemos que salir a luchar y a correr y no hay mas remedio."