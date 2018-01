Zidane: "No jugamos como se debe" FOTO: VAVEL

En primer lugar, Zidane fue preguntado por lo que se habló con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, cuando bajó al vestuario al final del partido: “Nada, como siempre entre nosotros. Viene al vestuario para animar al equipo, nada más. Estamos enfadados con el resultado. Con la primera parte que hicimos. Hay que estar enfadado con la segunda, yo el primero. Es lo que hay. Es lo que nos ha tocado hoy otra vez. No podemos estar contentos con el resultado porque había sitio para hacer mejor partido. Al final no logramos hacer 90 minutos muy buenos”.

El técnico del Real Madrid analizó la clave del tropiezo del conjunto blanco, la segunda mitad, en la que los blancos no jugaron con la misma intensidad que en la primera: “Nos faltó la segunda parte. No la hicimos como la primera y nos ha faltado eso. Jugamos muy bien los 45 primeros minutos y la segunda parte fue peor. Hay un equipo enfrente en la segunda parte que lo hizo mejor. Hemos fallado en la salida del balón, perdiendo balones fáciles, en la presión. Pero hay que analizarlo en profundidad. Vi una segunda parte complicada para nosotros”.

El francés no quiere oír hablar de la diferencia de puntos con respecto al líder, prefiere ir paso a paso: “No vamos a hablar de la Liga todos los fines de semana. Perdemos puntos y si perdemos puntos no podemos llegar. Tenemos que ir partido a partido y ganar”.

El entrenador del Real Madrid fue preguntado por los factores de los que depende el conjunto blanco para no jugar bien durante los 90 minutos: “Hay que analizar el partido en profundidad. Cometemos muchos errores. Salimos un poco peor con el balón, muchas pérdidas de balón, que no suele ser un problema para nosotros, pero hoy lo ha sido. Sobre todo, en minutos importantes. Hay que insistir en hacer daño al rival y evitar errores. El fútbol no es como lo piensas. No es que jugamos los 45 minutos de la segunda parte muy mal, no. Pero hay cosas que no son habituales en nosotros, sobre todo en la salida del balón. Vamos a intentar arreglar eso y que tengamos un poco de regularidad”.

Zinedine Zidane intentó analizar la irregularidad del conjunto blanco durante los últimos meses: “Tengo que detectar el problema porque soy el responsable. Últimamente no estamos jugando con regularidad. Hay un rival y en la segunda parte estuvieron ellos más arriba, en la presión. No jugamos como se debe. Tenemos que tener más confianza en nuestras posibilidades. A lo mejor no tenemos la confianza suficiente para jugar bien los 90 minutos”.

El míster del conjunto blanco respondió sobre una posible charla a sus jugadores: “Queda mucho. No podemos estar satisfechos. Mañana será otro día y vamos a volver a trabajar, a pensar en los próximos partidos. No vamos a hablar de la Liga, del objetivo… Tenemos que volver al día a día, al partido a partido y jugar con regularidad. No nos vamos a volver locos. No podemos estar contentos, yo el primero como responsable”.

Con respecto a la llegada de algún posible fichaje en el mercado invernal, Zinedine Zidane quiso dejar las cosas claras: “De momento no quiero a nadie. Hasta el día 31, veremos. Estoy contento con mi plantilla”.