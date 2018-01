Marcelo: once años como madridista, un brasileño atípico

Google Plus

Fuente: realmadrid.com

Marcelo Vieira se ha convertido en el mejor lateral izquierdo del mundo, gracias a su trabajo año tras año con la camiseta del Real Madrid. Nacido en Río de Janeiro, Brasil, 12 de mayo de 1988. Tiene 29 años de edad y recaló en el Madrid con poco menos de 18 años de edad. Llegaba un lateral perseguido por Monchi para su Sevilla, aunque el Real Madrid demostró tener buen ojo en el scouting y logró echarle el lazo antes que el director deportivo sevillista.

El peso del nombre de Roberto Carlos

Desde su llegada alla por el año 2007, Marcelo se ha ganado el cariño de todos los madridistas, no en vano es el segundo brasileño con más partidos en toda la historia del Real Madrid. Solo superado por el hombre al que vino a hacer "olvidar", Roberto Carlos, con el que coincidió en sus primeros meses como madridista antes que Roberto decidiese cerrar una era como el mejor lateral izquierdo de la historia del Real Madrid.

Fuente: realmadrid.com

El icono madridista Roberto Carlos se marchaba ese verano de 2007 al Fenerbahce turco y dejaba su puesto en manos de un jovencísimo Marcelo, que comenzaba esa temporada, la que a la postre se convertiría en una carrera llena de éxitos y reconocimientos a su futbol.

Roberto Carlos fue el dueño y señor de la banda izquierda del Bernabéu casualmente las mismas temporadas que las que ha logrado su compatriota y pupilo, Marcelo Vieira. El lateral aún solo tiene 29 años y le quedan varias temporadas para casi seguramente convertirse en el jugador brasileño que más veces haya defendido la camiseta del Real Madrid. Roberto tiene en su haber un total de 530 partidos a sus espaldas, y le sigue relativamente cerca Marcelo con 429 partidos hasta la fecha.

Fuente: realmadrid.com

Samba, llegadas sorpresa y talento

Puede que su temporada no esté siendo para tirar cohetes. Pero no hay nadie que no reconozca que Marcelo a su máximo nivel es indispensable en los ataques blancos. Se ha convertido con el paso de los años en mejor defensa, pero él tiene alma de extremo y se suma al ataque con mucha facilidad. Tiene regate, tiene calidad y talento para aparecer cuando menos se le espera. 29 goles y 83 asistencias son muy buenos números para un lateral.

Capitán e icono por meritos propios

Fuente: Agencias

Hubieron muchas dudas por su incorporación en sus primeros compases como jugador blanco, pero eso no amedrentó a Marcelo, que temporada tras temporada con su alto rendimiento se ha ganado ser una leyenda viva del madridismo. Pero no solo eso, en el Real Madrid no se elige al capitán por su nombre o precio en su fichaje, se sigue una elección jerárquica, por veteranía en el vestuario y Marcelo es segundo capitán del Real Madrid, tras el líder del vestuario Sergio Ramos.

Palmares envidiable

4 Ligas.

2 Copas del Rey.

3 Supercopas de España.

3 Champions League.

3 Supercopas de Europa.

3 Mundiales de Clubes FIFA

Tambien tiene varios reconocimientos personales reseñables como son:

4 veces en el Once Mundial de la FIFA en 2012, 2015, 2016, 2017.

2 veces en el Equipo Ideal de la Liga de Campeones 2016, 2017.

Una vez en el equipo del año de la UEFA en el 2011.