Bale, la luz en el abismo/Foto:Real Madrid

Bale marcó su tercer y cuarto gol en Liga y empató a Isco, Asensio y Cristiano Ronaldo como máximo goleador del Real Madrid en la competición doméstica, donde el equipo de Zidane vive una situación delicada. El Barça se aleja a 16 puntos. Una cifra que, en enero, ya parece insalvable. Pero no solo es el FC Barcelona, el Atlético de Madrid es el segundo clasificado a 7 puntos, y el Valencia, tercero, está a 3 del conjunto blanco.

La época dorada del Real Madrid parece tambalearse con una mitad de Liga para olvidar. El actual campeón de Europa y del mundo empezó la temporada como un "cohete", ganando con superioridad al FC Barcelona en la Supercopa de España. Sin embargo, hay un abismo del equipo de agosto al conjunto de estrellas que jugaron el pasado domingo en Vigo. Muchos culpables de una situación que los aficionados merengues no acaban de entender.

Florentino Pérez optó por continuar con una dinámica de fichajes que depositara la confianza en talentos y no en jugadores consagrados, teniendo en cuenta la locura del mercado. Sin embargo, y debido a la falta de juego y de gol, el Real Madrid echa de menos a jugadores como James y Morata, que aportaban calidad y efectividad de cara a portería, además de ganar partidos.

Si en Barcelona hay 'Messidependencia', en Madrid no pueden olvidar todo lo que deben al Balón de Oro de 2017. En octubre se hablaba de un mal estreno goleador en Liga. Sin embargo, y en el mes de enero, las estadísticas no han mejorado en exceso. El delantero está muy lejos de sus registros goleadores y el Real Madrid está notando su falta de acierto. Además, Benzema (ahora lesionado) no ayuda a meter los goles que Cristiano no está consiguiendo anotar.

Ahí es cuando aparece la figura de Gareth Bale. El jugador que lleva un largo período afectado por las constantes lesiones ha vuelto a mostrar su mejor cara. El ex del Tottenham contribuyó al equipo con desmarques, verticalidad, velocidad y goles. Fue el jugador más activo del equipo y uno de los pocos que se salvó de las duras críticas. Con menos minutos y menos partidos, Bale ya ha anotado los mismos goles que Cristiano. Y de la efectividad y la conexión de ambos dependerá el futuro del Real Madrid en esta temporada.