Previa Real Madrid - Numancia: juzga el Bernabéu

Fuente: Dani Nieto (VAVEL)

No es 2017. Se nota. Lo que podría ser un partido plácido para el Real Madrid puede convertirse en un infierno. El Numancia tiene ganas de revancha. Huele la sangre y el coloso está herido. El Bernabéu es una incógnita. El Real Madrid del año pasado saldría ovacionado del campo. Ya sea por la superioridad mostrada en el partido o por una épica remontada de las suyas. A día de hoy, eso es una incógnita.

Hay crisis en el club blanco. El partido puede ser 90 minutos de sentencia romana. Hay tristeza y rabia en el madridismo. Se buscan culpables y el que toque mal una nota en la orquesta blanca podría ser ejecutado sin piedad. Zidane defiende sus ideas y a su plantilla a muerte. Le honran su valores. A ver si eso le vale al aficionado

No todo son penas en esta vuelta de octavos de la Copa del Rey. El Numancia sufrió una dolorosa derrota en la ida, pero llega con ganas e ilusión. Jugar en el Bernabéu siempre es un plus de motivación. Más sabiendo que puedes hincarle al campeón de Europa. Es muy difícil remontar, pero peores cosas se han visto. Soñar es gratis y este equipo muestra una seriedad y una solvencia excelente.

Sin rastro del campeón de Europa

No es el Real Madrid de 2017. No es el equipo que enamoró y dejó en el camino a los mejores equipos del mundo. Las figuras como Cristiano Ronaldo, Kroos, Marcelo, Benzema, Modric y compañía están por debajo de su nivel habitual. Unos más que otros. Así no se puede ganar una liga. La copa es otra historia. La calidad a veces es más determinante en campeonatos tan cortos.

Más allá del equipo titular, tampoco la segunda línea del Real Madrid está dando la talla. En agosto, la afición se frotaba las manos al ver tanta calidad y juventud en el banquillo, pero la realidad es que no hay que mirar solo al futuro, también al presente. Ahí es donde la ecuación no encaja. Esas futuras estrellas no están brillando. No rinden al nivel esperado. Esto afecta a las famosas rotaciones del entrenador francés. No está siendo tan fluidas como la pasada temporada. Se nota en el campo.

Los numantinos sí que bailan

El conjunto de Soria está de dulce. A pesar de empatar a dos en la última jornada disputada de la Liga 123 fuera de casa ante la Cultural Leonesa, el Numancia está a tan solo tres puntos del ascenso directo y ocupa actualmente la cuarta posición con 36 puntos. El ascenso no es solo un deseo para el aficionado, es una posibilidad. Tendrá que pelearlo hasta al final.

Ahora toca pensar en la Copa del Rey. En la mente sigue grabada la heroicidad del club en la copa en 1996. Alcanzó los cuartos de final siendo un equipo de 2ª B. Cayó ante el Barcelona dirigido por Johan Cruyff. Palabras mayores. ¿Se repetirá la machada esta vez?

Rueda de prensa y anécdota

Acudió Zidane una hora y media de retraso a la rueda de prensa previa al partido de copa. Se desconocen los motivos.

Le preguntaron por los posiblle refuerzos invernales y contestó que "no va a echarle ningún pulso al presidente". También se le preguntó por la crisis que está sufriendo el quipo y por los supuestos culpable de la situación. Zidane no quiso señalar a nadie: "La culpa es de todos. no voy a echar mierda sobre nadie".

El Bernábeu es un fortín

Real Madrid y Numancia se han enfrentado en la casa blanca en cuatro ocasiones, saliendo victorioso en todas las ocasiones los merengues. El último partido se disputó en 2008 y se saldó con una victoria ajustada de 4-3. Espectáculo para el espectador.

