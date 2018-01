Keylor Navas, Casilla y el debate constante en la portería

Google Plus

Keylor durante un partido esta temporada | Foto: Daniel Nieto - VAVEL

Keylor detiene el penalti de Iago Aspas | Foto: LaLiga.es

Desde la llegada de Keylor Navas siempre ha existido un debate sobre quién debería ocupar la portería, debate que sólo fue acallado durante el verano de 2016, cuando el tico firmó una temporada espectacular, ganando la Champions League y estando a un gran nivel pese a todo el lío que había habido previamente con De Gea en verano, con aquel ya mítico fax, pero lo cierto es que la temporada pasada fue muy irregular y durante gran parte de ella en vez de salvar puntos parecía que los acababa costando; cierto es que venía de una grave lesión y que finalmente acabó el año a un gran nivel, y sino que se lo digan Pjaniç con aquella espectacular parada en la Final de la Champions League al inicio del partido que pudo cambiarlo todo.

Sin embargo, ahora mismo las dudas han vuelto a revolotear por encima de la portería de Keylor Navas y de Kiko Casilla, el catalán también ha dispuesto de bastantes minutos en comparación al resto de porteros suplentes de la liga, y lo cierto es que aunque el foco en él ha sido menor, últimamente tampoco termina de convencer a los aficionados, por eso el Real Madrid está buscando alternativas y la única que suena y que convence al club parece ser Kepa, el portero del Athletic de Bilbao y que pertenece a la generación sub-21 de los Asensio, Vallejo, Llorente y Ceballos, interesa bastante a los directivos del club blanco, pero Zidane parece haber frenado en seco su llegada cuando en rueda de prensa manifestó que no quiere a nadie y mucho menos a un portero. El caso es que lo que más parece necesitar el Real Madrid es un delantero, un hombre gol, mejor dicho, los de Zidane llevan arrastrando problemas de cara a gol toda la temporada.

El problema de todo, es que Zidane no quiere traer a nadie que pueda ayudar a solventar la situación del equipo, actualmente son 16 los puntos que tiene de ventaja el F.C. Barcelona y ya no sólo el título parece imposible, sino que la cuarta plaza que es la última que da acceso a puestos de Champions empieza a parecer ser el objetivo de este año, y eso para un equipo cualquiera está muy bien, pero no puede ser que el doble campeón de Europa de manera consecutiva, y el campeón de Liga, que tiene una magnífica plantilla, se encuentre en esta posición.

Kepa durante un partido con el Athletic | Foto: Athletic-club.eus

En general, si los fichajes para ayudar llegasen, en la portería parece que tampoco se termina de solucionar nada, y si Zidane tampoco quiere tocar lo que tiene, poco se puede hacer. Lo cierto es que el debate en la portería está servido desde 2013 cuando Mourinho sentó a Casillas en La Rosaleda, y desde entonces no paran de sonar nombres y de haber una situación de expectación excesiva por ver qué hace el portero y criticarle al mínimo error.