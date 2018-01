Zidane: "No pienso que cuando hay cosas mal hay que echar la mierda a uno u otro"

Zinedine Zidane durante la rueda de prensa | Foto: realmadrid.com

Zinedine Zidane respondió con casi una hora de retraso a los medios de comunicación, después de haber mantenido una charla con la plantilla con el fin de abordar los problemas por los que atraviesa el equipo. El técnico frances ha señalado acerca de esta charla que “no voy a decir lo que hablamos. Son charlas, como en cualquier equipo. Estamos aquí para buscar soluciones, hablar e intentar hacer mejor las cosas. Ha sido una charla un poco más larga que otras, pero nada más. No hago una charla si pienso que no es necesaria. No la hago por hacerlo. Cuando nos reunimos es para sacar algo de esa reunión”.

Sin duda, el de Zidane es uno de los nombres mas señalados por los aficionados como causante de esta mala racha. Sobre su situación, el galo ha declarado que “no estoy a gusto con la situación. Me gustaría estar mejor en la Liga y podemos mejorar pero lo que tengo que hacer es seguir trabajando y dar lo máximo. Eso es lo que me interesa e intentar que mis jugadores hagan lo mismo. Hay que intentar que cada uno pueda dar un poco más y nada más”.

Uno de los temas mas candentes en la esfera blanca es el de las incorporaciones. Muchos aficionados reclaman caras nuevas en la platilla, mientras que Zidane confía en sus jugadores; “No necesito a nadie y ya está. No quiero a nadie. Tenemos una plantilla, empezamos con ella y creo en mis jugadores. Hay momentos complicados durante la temporada, que es lo que queréis transmitir, pero no lo pienso yo. Hay todo por delante y vamos a ver lo que pasa a final de temporada, que es cuando se analizan las cosas”.

El técnico también lanzó un mensaje de unidad, defendiendo que “todos estamos en el mismo barco y nadie se va a bajar de él. La culpa es de todos, yo el primero. Hemos completado dos años espectaculares y es importante decirle a la gente que no se olvide de ello porque aunque lo más importante es el futuro, nos servimos del pasado y no voy a tirar lo que hicimos”. A lo que ha agregado que “creo en mi plantilla. Son mis valores y los voy a defender hasta la muerte. Creo en lo que hago y voy hasta el final, hasta que me cambien. Nada más. Hay muchos partidos y voy a necesitar a todos. Mucha gente piensa que hay algunos que están mal y que no deben jugar. Cuando un jugador está mal hay que ayudarle y buscar soluciones. Eso me interesa más, la unidad. No pienso que cuando hay cosas mal hay que echar la mierda a uno u otro”.

Por último, Zidane valoró el partido ante el CD Numancia de mañana, alegando que “queremos jugar bien y pasar la eliminatoria. Hay que intentar tener la portería a cero, marcar y hacer un buen partido. Nada más”.