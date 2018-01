Zidane, premiado como mejor entrenador francés del año / Foto: Real Madrid

La revista francesa France Football ha reconocido a Zidane como mejor entrenador francés del año por segundo año consecutivo. Pascal Ferré, director de la revista francesa, fue el encargado de entregar en la Ciudad Real Madrid el galardón al técnico blanco. La fantástica temporada realizada con el club blanco con el que conquistó cinco títulos, entre ellos la deseada Liga y la hazaña de volver a levantar la 'Orejona', Zizou, quien también ha sido designado mejor entrenador del mundo por la FIFA, ha adelantado en esta clasificación al seleccionador galo, Didier Deschamps, y el entrenador del Olympique de Lyon, Bruno Genesio.

El entrenador merengue atendió a France Football y repasó la actualidad y el futuro del Rea Madrid: "Zinedine Zidane ya no es jugador en el Real Madrid. Ese Zidane ya no existe. Ahora es el entrenador Zinedine Zidane el que debe hacer carrera. No estoy protegido por lo que he hecho como jugador en este club. (...). Sé que un día esto se acabará en el Real Madrid, así que aprovecho y pongo todos los medios para tener éxito. Me digo a mí mismo: 'Si me quedan diez días aquí, bueno, vive esos diez días a tope; si son seis meses, vive esos seis meses a tope'. No pienso en nada más. Sé que no me quedaré diez años".

"Las presiones externas no me afectan. Me he puesto un escudo, nada puede molestarme. Soy responsable de muchas cosas. Pero cuando llego a casa, corto, desconecto. Sé que muchos entrenadores nunca pueden dejar el trabajo, yo tengo esa habilidad. Me voy a casa y me junto con mi esposa o con mis hijos o voy a ver un espectáculo o salgo a cenar. Me aíslo porque es esencial. Sé protegerme", expresaba el míster blanco.

"Quiero demostrar que puedo ser un buen entrenador también en las dificultades. No me asustan. Estoy preparado para eso. La gente puede pensar que todo es siempre fácil para mí, que lo hago todo por instinto, pero están en un error. Ya sea como jugador o como entrenador, siempre he trabajado. El peligro está ahí, pero no cambiaré. Soy consciente de que tengo grandes campeones frente a mí que me escuchan. En el fútbol, si se sabe hacer, las cosas siempre funcionan", declaraba, demostrando que está preparado para los buenos y los malos tiempos.