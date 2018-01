La contracrónica del Real Madrid: goles, empate y poco más

Lucas Vázquez celebrando uno de los dos goles del empate ante el Numancia. Fuente: Daniel Nieto VAVEL

El Real Madrid ha empatado ante el Numancia en su primer partido del año en el Santiago Bernabéu. Un encuentro perteneciente al partido de vuelta de Octavos de Copa del Rey. Un duelo que debía servir de punto de comienzo a un cambio en el equipo blanco. Futbolistas poco utilizados a lo largo de la campaña, tenían su oportunidad. Achraf, Vallejo, Theo, Llorente, Ceballos... Pero no hubo forma de dar lo que se esperaba regalar a la afición.

El campo no tenía una gran entrada. Un partido de Copa del que se esperaba poca cosa. Pero los numantinos vinieron con una afición entregada. El encuentro comenzó con un Real Madrid controlando el juego, temporizando. Y así llegó el primer tanto. Un centro de Carvajal al área era cabeceado por Lucas Vázquez, hacia la porteria defendida por Munir que no podía hacer nada porque no entrara. El equipo blanco desde ese momento seguía teniendo el control del partido. Alguna oportunidad tenía el equipo visitante, pero no llegaba a finalizar.

Aún así lo siguieron intentando hasta que a punto de finalizar el primer acto, consiguieron el empate. Guillermo, que salió en el minuto 41 por un lesionado Higuinio, en el 45 remataba a las mallas un centro de Marc Mateu en un contraataque del equipo visitante. El 'Madrid' se iba al descanso, con un empate que no esperaba, ni mucho menos. Achraf entró en el lugar de Carvajal para dar algo distinto en la banda derecha.Pero el partido del canterano no fue el esperado. Quién si volvió a demostrar su calidad fue Lucas Vázquez, que a los quince del segundo tiempo volvía a marcar tras una asistencia de Borja Mayoral.

El partido volvía a caer de cara para el equipo del Bernabéu, pero según pasaban los minutos el partido iba cambiando y siendo dirigido por el equipo de Jagoba Arrasate. Asensio salía dejando hueco a Isco dando minutos al malagueño en un encuentro que el mallorquín no parecía encontrar su lugar. El malagueño no lo hizo mal, con alguna jugada destacada pero con algún error en tres cuartos, eso sí sin consecuencias.

A pesar de la calidad que ponía el francés en el campo, el Numancia continuó con las oportunidades. 'Zizou' intentó frenar la sangría quitando a Mayoral y dando entrada a un stopper como Casemiro. Aún así, el gol del empate llegó. Y exactamente lo hizo en el 82 del encuentro. De nuevo el canterano del Athletic sería el que haría el tanto. Esta vez a centro de Saúl García. Nacho intentó obstaculizar el cabezazo del delantero, pero ni él ni la estirada de Casilla pudo detener el balón que solo lo haría tras besar la red.

Los últimos minutos para sorpresa del aficionado blanco, y delirio del numantino, serían opciones de remontada visitante. Alguna oportunidad local pero errada en la circulación en los últimos metros. El partido acabó con la expulsión de Dani Calvo deteniendo a Isco en el circulo central, recibiendo la que sería entonces la segunda amarilla y por ende, la roja para el capitán visitante.

Tras el encuentro, el míster madridista Zinedine Zidane, salió en rueda de prensa considerando un buen encuentro de los suyos. Haciendo gala de defensa de sus jugadores y sobretodo, confianza en la plantilla que tiene bajo su batuta.

Un partido que comenzó con ciertas esperanzas de cambio, y que finalizó siendo un encuentro algo decepcionante para la parroquia local. No obstante y a pesar del resultado e imagen, el Real Madrid continúa con opciones en esta competición. Este fin de semana juegan en Liga ante el Villarreal de nuevo en Liga. Una nueva oportunidad para dar alegrías a su afición, más allá de los necesarios y exigibles tres puntos para un equipo como el madridista.