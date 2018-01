Zidane, "contento" con los menos habituales en un duelo "complicado"

Google Plus

Zidane en la zona técnica del Santiago Bernabéu I Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

El conjunto madridista pasó la eliminatoria ante el Numancia tras el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, el empate final a dos goles dejó con sabor agridulce el triunfo global por 5-2. Lucas Vázquez fue el mejor del encuentro, con un doblete. Los jugadores menos habituales dieron la cara en el primer duelo del año en casa. Así lo vio Zidane.

Sobre el partido de sus futbolistas

A pesar de no lograr la primera victoria de 2018 en el Bernabéu ante unas gradas que registraron la peor entrada de la temporada, el entrenador acabó satisfecho: "Hicimos un buen partido, aunque quizás nos faltó algo de gasolina al final. También tienes enfrente a un rival que corre hasta el final y si bajas físicamente lo notas".

Vallejo, Theo, Llorente, Ceballos y Mayoral estuvieron en el once, igual que en Los Pajaritos. "Para los que menos juegan, no era fácil. Pero estoy contento con la actuación de todos, también por los que tienen menos minutos", afirmó el galo. Además, recordó que el encuentro de ida "fue clave", donde se resolvió casi la clasificación a favor madridista.

Juego y resultado

"La pena es el gol antes del descanso y el otro antes del final", subrayó Zidane. Esa frase por sí sola refleja la situación que atraviesa el conjunto blanco, endeble atrás. Dos desajustes provocaron los tantos del Numancia, un contragolpe y un centro al área con un enorme cabezazo también de Guillermo.

El técnico no cree que el motivo esté en la "falta de ritmo", sino que "el adversario te puede complicar las cosas". Reconoció que su equipo jugó "un poco mal al final" y que le "hubiese gustado ganar", pero finalmente igualada. "Los jugadores lo merecían, pero no hay que volverse locos", advertió.

Lucas Vázquez señala a una de las gradas mientras celebra su gol I Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Críticas al mal estado del equipo

Estar situados a 16 puntos del líder en la Liga Santander es un escollo que está doliendo mucho a la afición madridista. Jornada tras jornada ven que el Real Madrid no carbura, las soluciones no llegan y la situación no mejora. Contra el Numancia, se volvieron a escuchar algunos pitos:

"Siempre hay críticas pero vamos a intentar cambiar esta dinámica. El marcador de hoy no es lo mejor, vamos a seguir trabajando de forma positiva y en algún momento, veremos los buenos resultados", explicó Zizou.

El francés cree que están "recuperando cosas" y lo harán "con tranquilidad, sin problemas". No obstante, se sigue apuntando a lo que se ve en el césped. "Las preguntas, lo que pensáis sobre el mal juego... puede ser, pero estamos convencidos de sacar esto adelante y hacer las cosas mejor", aseguró.

Borja Mayoral y Dani Ceballos

Ambos fueron titulares, ambos demostraron su capacidad para aportar al grupo eso que a otros les está faltando, últimamente. El delantero asistió en el segundo gol y arrastró al defensa en el primero. No paró de recibir, combinar, regatear e intentar rematarlo todo en el área.

Dani Ceballos con el balón ante jugadores rivales I Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Hasta que fue sustituido, presionó a mil revoluciones. "No ha tenido problemas, ha sido solo un cambio táctico", aclaró el míster, que sacó a Casemiro por el joven canterano. A partir de ese momento, el Real Madrid perdió control y recibió el gol del empate.

Por su parte, Dani Ceballos también cuajó un partido notable, esta vez en otra zona del campo: "Puede jugar en muchas posiciones. En el Betis jugó ahí bastante, mi intención era ver a Marcos y Mateo en el medio, a él por la izquierda", explicó Zidane.