Vallejo: "Siempre que jugamos con la camiseta del Real Madrid es una oportunidad única"

Vallejo durante el partido frente al Numancia | Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

El ex del Zaragoza fue de los mejores del encuentro y aunque no suma muchos minutos, siempre que tiene la oportunidad de jugar firma una gran actuación, y es que pese al empate de ayer el maño estuvo a un buen nivel, “la sensación es que al final tenemos que matar los partidos, es lo que nos está faltando”, también mencionó esa falta de continuidad en el juego que es lo que está haciendo que el Real Madrid no esté sacando adelante los partidos.

Acerca del partido el 3 madridista explicó que habían empezado bastante bien en ambas partes pero que al final siempre les han empatado y “nos ha faltado esa consistencia para lograr la victoria, pero bueno hay que seguir trabajando”, lo cierto es que Vallejo ya habla como un veterano y sabe lo que de verdad es el Real Madrid, la exigencia que supone ponerse la camiseta blanca, seguro que influye el hecho de haber sido capitán de un equipo como el Zaragoza con tan solo 19 años.

Vallejo aplaude a la afición al finalizar el encuentrp | Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

También le preguntaron por la fragilidad defensiva que sufren los blancos, y es que el equipo está encajando bastantes goles, “es algo que debemos mejorar, tenemos que estar mucho más compactos”, aun así aseguró que van a mejorar y que acabarán siendo un gran equipo, parece que la reunión de Zidane ha surgido efecto y todo el equipo confía en ser capaces de sacar la situación adelante. “Siempre lo tenemos que dar todo. Siempre que jugamos con la camiseta del Real Madrid es una oportunidad única para demostrar que somos buenos jugadores que podemos estar aquí”. Esta frase la tienen tatuada los más jóvenes que jugaron ayer, y que apenas están teniendo oportunidades, pero las palabras de Jesús no pueden ser más acertadas, cada oportunidad que se tiene de vestir la camiseta del 12 veces campeón de Europa.

“Hay que pelear por todo, tenemos que salir adelante, queda muchísimo, es cierto que tenemos que mejorar pero para eso estamos aquí, para entrenar día a día, ser constantes y darlo todo”. El de Zaragoza no tira la liga y tampoco pone la prioridad en Copa ahora que no salen las cosas, sino que sabe el discurso que define al equipo blanco, el luchar por todo hasta el final.