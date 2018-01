Google Plus

Previa Real Madrid CF - Villareal CF: Partido para reencontrarse con la victoria / Fuente: Real Madrid CF

El Bernabéu dictará sentencia este sábado en el partido que enfrenta al Madrid contra el Villareal. Los blancos vienen de empatar, precisamente en el mismo campo, frente al Numancia. Se esperaba que el equipo reaccionara ante el conjunto de Soria, pero no fue así. El equipo volvió a dejar escapar la victoria. Aunque lograron pasar de ronda, pues los blancos habían ganado 0-3 en la ida, el feudo blanco esta temporada ya no es lo que era. De 15 partidos jugados, los de Zidane han sacado ocho victorias, cinco empates y dos derrotas. Ese miedo escénico que poseía a cualquier jugador que pisaba el campo se ha perdido y ya no asusta.

Por su parte, el conjunto castellonense visita la capital con la resaca de la eliminación de la Copa, pero con la idea de que ganar el partido los acercaría a tan solo un punto del conjunto madrileño. Los de Calleja lo intentaron todo en Copa aunque finalmente no pudo ser. Sin embargo, no se les puede reprochar nada, pues se dejaron el alma en el campo y a punto estuvieron de lograr el pase.

Sin embargo, la presencia del Villareal en Concha Espina suele ser siempre significado de goles. En los 16 partidos jugados en el feudo blanco, el Madrid ha hecho un total de 44 goles mientras que los amarillos 16. Además, los visitantes no han ganado nunca en este estadio.

Zidane meterá toda la carne al asador

Bale conduciendo el esférico frente al Villareal CF / Real Madrid CF

El técnico francés reservo a gran parte de su artillería para el partido intersemanal de Copa. De tal manera que jugadores como Ronaldo, Bale, Modric y Marcelo buscarán revertir la situación y demostrar a sus hinchas que el equipo va a luchar hasta el final. La temporada todavía no está perdida y los jugadores lo saben.

Muchos de ellos saben que no están a un gran nivel, pero Zidane confía en ellos. El francés va a morir con los jugadores que le encumbraron como entrenador. Por esto, los jugadores están dispuestos para devolver esa confianza en resultados. Además, quieren ofrecer la victoria que se merecen a sus fieles aficionados.

El submarino amarillo quiere olvidar la eliminación copera

Tras la eliminación copera, los de Calleja llegan al Bernabéu pensando que una victoria ante el conjunto de Concha Espina sería la mejor manera de olvidar lo sucedido el miércoles. El técnico madrileño habrá pensado que es el mejor momento de enfrentarse contra el Madrid, pues están pasando por un momento crítico y esto los puede dar la opción de sacar un gran resultado.

El submarino amarillo llega con un nombre que está emergiendo por encima de todos. Ese es Raba. El canterano fue uno de los mejores ante el Leganés. Cuando tiene el esférico en los pies todo puede pasar. Lleva días demostrando que ha pasado de ser canterano, a ser jugador de Primera.

Sin conocer la victoria en Liga en 2018

Ambos equipo llegan al partido sin conocer la victoria en Liga en el comienzo de este nuevo año. El Madrid empató a dos Vigo en un partido que se le fue al final del encuentro con un gol del charrúa Maxi Gómez.

Por su parte, el Villareal empato a uno en casa contra el Deportivo de la Coruña. Ünal había puesto a los amarillos por delante, pero Andone puse el empate en el luminoso cuando yacía el partido. Situación similar que los blancos.

Partidos anteriores entre ambos

La última vez que estos equipos se vieron las caras fue en la 24º jornada de la Liga 2016/17. El resultado fue 2-3 a favor de los de Zidane. En aquella ocasión, Morata le daba el triunfo al Madrid en los minutos finales.

A pesar de esto, el último partido en el Bernabéu fue en la 5º jornada de la Liga 2016/17. El encuentro tuvo el resultado de 1-1. El conjunto castellonense se adelantaba por medio de Bruno Soriano y Ramos empataba para su equipo. Sin embargo, el balance está muy a favor de los blancos en este campo. 12 triunfos para el Madrid y cuatro empates para los visitantes.

Declaraciones prepartido

Zidane: "Será un partido contra un rival muy bueno. Está haciendo una buena temporada. Está perdiendo pocos partidos y vamos hacer todo para ganar."

Calleja: "El Madrid es el Madrid siempre, independientemente de como se encuentren. Trataremos de ser nosotros mismos y de que no se sientan cómodos. Hay que dar un paso al frente en el nivel mental y ser capaces de manejar el encuentro".

Posibles onces