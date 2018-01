Partido Real Madrid vs Villarreal en vivo y en directo online en La Liga 2018

Google Plus

Toda la información del encuentro con la previa del partido Real Madrid vs Villarreal. La transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

El último encuentro entre ambos equipos se produjo la temporada pasada, en los dos partidos de Liga correspondientes a la jornada 5 y la 24. En el primero el resultado final fue empate a un gol, mientras que en el segundo los de Zidane se llevaron los tres puntos de La Cerámica con un ajustado 2-3.

Marcelo con el balón ante Castillejo en un partido de la pasada campaña I Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Alberto Undiano Mallenco, del comité navarro, será el encargado de impartir justicia en el Bernabéu. Ya pitó al conjunto local contra el Alavés en Mendizorroza y al equipo valenciano en su partido contra el Atlético de Madrid. Este será su partido 313 en Primera División.

El partido Real Madrid vs Villarreal en vivo se disputará en el feudo madridista: el Santiago Bernabéu. Se espera una entrada mucho más plausible que la del partido copero ante el Numancia, pues entre el frío nocturno y la goleada de la ida, se registró una pobre asistencia que batió récord en lo que va de campaña. El último duelo entre ambos en dicho estadio acabó con 1-1.

Este año al Real Madrid se le está atragantando mucho jugar en su propia casa. Suman el mismo número de victorias que de empates y derrotas juntos, es decir, siete triunfos frente a cinco igualadas más dos partidos perdidos (Betis y Barça).

Santiago Bernabéu en navidad I Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Declaraciones Manu Trigueros: "Si salimos con la idea de ser protagonistas, con confianza y haciendo nuestro juego, creo que tenemos opciones. Creo que tenemos fútbol como para poner en apuros y poder ganar al Real Madrid".

Trigueros en el enfrentamiento de la pasada temporada ante el Real Madrid I Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Declaraciones de Lucas Vázquez: "La afición tiene que ilusionarse en los cinco títulos que ganamos el año pasado. Vamos a darlo todo por ellos y por el madridismo. Esa es la fórmula y hasta el final vamos a luchar".

Noticias - Villarreal: Los valencianos, en cambio, sí han efectuado una incorporación a la plantilla, tras la marcha de Cédric Bakambu a China. Su sustituto de momento está siendo el turco Enes Unal, que marcó en el último duelo liguero y acompañará a Bacca en ataque, salvo que Calleja decida jugar solo con un ariete. El jugador fichado es otro colombiano, Roger Martínez.

Noticias del Real Madrid: El conjunto madridista ha tenido un amargo pase a cuartos de Copa del Rey, tras vencer en el global pero no convencer frente a su afición. En medio de la crisis, Zidane ya ha anunciado y repetido muchas veces a lo largo de este mes que no desea ningún fichaje, ya que confía en su plantilla. El tema de la semana no ha sido otro que las soluciones que tiene que buscar el francés para que el Real Madrid mejore.

Bacca festeja un gol en Liga I Foto: La Liga

Atentos a Carlos Bacca en el partido Real Madrid vs Villarreal en vivo: el delantero colombiano -que tendrá ahora otro compatriota recién llegado del mercado invernal- es el futbolista más destacado en el aspecto ofensivo del Villarreal. Sin Bakambu ya en el equipo, está asumiendo su responsabilidad arriba. Ya marcó en Mestalla un buen gol y deseará repetir en el Bernabéu.

Lucas Vázquez festeja su gol al Numancia I Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Atentos a Lucas Vázquez en el partido Real Madrid vs Villarreal en vivo: El futbolista gallego del Real Madrid está en un momento sensacional. Viene de anotar un doblete en Copa y de ser el mejor de la eliminatoria tras provocar los dos penaltis del duelo de ida en Los Pajaritos. Sin embargo, en Liga apenas ha jugado de titular y quizás sea ahora cuando su míster decida darle otro papel en el equipo para revertir la mala situación en la competición doméstica. De jugar de inicio, mucho cuidado deben tener los defensas amarillos.

El entrenador del equipo valenciano dejó muy claro que "un Madrid herido es muy peligroso" y por tanto, no se fían.

Calleja anunció alguna novedad en el esquema inicial, con el objetivo de frenar las ofensivas blancas: "Buscaremos explotar nuestras virtudes. No descarto que sobre el dibujo táctico hagamos alguna variante, pero siempre con la idea de ganar".

Zidane en la zona técnica I Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Zidane analizó el partido Real Madrid vs Villarreal en vivo en la rueda de prensa previa del viernes y afirmó que el Villarreal "está demostrando que es un buen equipo". No le faltaron elogios para el rival: "Con el balón sabe jugar muy bien y corre mucho. Es un equipo positivo y en sus resultados se refleja", dijo el francés.

También habló del próximo rival en Copa, el estado de Benzema o el último partido ante el Numancia.

Cristiano pelea con Trigueros un balón I Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Estadísticas de los enfrentamientos: a pesar de que en los dos últimos encuentros en casa madridista el resultado haya sido de empate a 1, el Real Madrid suma históricamente 23 victorias ante el submarino del total de 36 duelos entre ambos.

El Villarreal solamente ha vencido en tres ocasiones al conjunto blanco, la última fue en diciembre de 2015, cuando lograron un 1-0 en su estadio. En cuanto a los empates, acumulan diez.

Acción de Gayá frente a varios amarillos en el partido de Mestalla I Foto: Valencia.com

Último partido del Villarreal como visitante: El equipo de Calleja sí finalizó el 2017 con alegría, tras asaltar Mestalla, un campo muy complicado viendo cómo estaba jugando el Valencia desde el arranque de Liga. Los amarillos ganaron gracias al solitario tanto de Carlos Bacca.

Situación del Villarreal: Otro que tampoco llega en su mejor momento, tras haber sido eliminado de la Copa del Rey ante el ya rival del conjunto madridista (el Leganés). Además, en el último duelo liguero, el submarino también sumó solo un punto contra el Deportivo, que visitaba el estadio valenciano.

Luis Suárez ante la persecución de Kovacic y Varane en el clásico de diciembre I Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Último partido del Real Madrid como local: Fue el último del 2017 y el más doloroso de lo que llevan jugado en Liga Santander. El clásico ante el eterno rival resultó ser un drama con una goleada en contra.

Situación del Real Madrid: A 16 puntos el liderato, los blancos se hallan sumidos en una crisis de juego y resultados. En el último duelo liguero no pasaron del empate en Balaídos ante el Celta. Este será el primer partido de 2018 en casa. Desean empezar a cambiar las cosas frente a su afición en un tenso partido.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Real Madrid vs Villarreal en vivo, perteneciente a la 19ª jornada de La Liga. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 16:15 horas.