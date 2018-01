Zidane: ''Criticar al Madrid vende más''

Zidane en rueda de prensa | foto: realmadrid.com

El Real Madrid pasa por un momento de crisis y Zidane es consciente de ello. Sus palabras afirmaron que el malestar existe en Chamartín. La rueda de prensa previa a otro partido trascendental destacó por contener más tensión de lo habitual. De esta forma, el entrenador francés llegó a subir el tono frente a una pregunta que cuestionaba sus palabras en la noche del miércoles.

Sobre el Villarreal. “La atención va a ser total porque será un partido contra un rival muy bueno, que está haciendo muy buena temporada. No está perdiendo muchos partidos. Vamos a intentarlo todo para ganar el partido. Es nuestro objetivo y nos preparamos para ello. Con el balón sabe jugar muy bien y corre mucho. Es un equipo positivo y en sus resultados lo está demostrando”.

Los posibles pitos en el Bernabéu. “No estoy preocupado por el Bernabéu. Queremos que vengan a ayudar y es lo que siempre han hecho. No podemos decir que todo es negativo. Necesitamos a la gente. Igual que cuando estamos bien no hay que tener mucha euforia, cuando hay momentos más difíciles tienen que ayudar”.

La conjura. “Es siempre para sacar algo positivo. He notado cambio en el equipo tras la charla. Ahora debemos demostrarlo en el campo. No nos falta juego sino la continuidad necesaria para recuperar la confianza y eso se logra ganando partidos. Lo más importante es ganar y es difícil últimamente, pero vamos a seguir. Estamos vivos en todas las competiciones y después de ver los partidos no estoy de acuerdo con muchas críticas aunque las acepto. Tenemos cosas positivas en el equipo”.

El rendimiento ante el Numancia. “Me gustó mi equipo aunque no durante todo el partido. Eran jugadores que no juegan mucho. Estoy cansado de escuchar que estamos mal pero no lo voy a cambiar. Veo lo positivo de mi equipo porque es muy fácil decir que todo está mal pero sabéis que no todo es negativo. Vende más hablar de lo negativo en el Real Madrid que de lo positivo”. Además, aclaró sus decisiones. “Intento llevar la plantilla y es una labor difícil. Nunca voy a ser injusto con un jugador. Tomo decisiones y para mí son todos importantes. Hay jugadores que juegan menos y la situación actual hace que no pueda cambiar muchas cosas. Son todos importantes hasta el final”, aseguró.