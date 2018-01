Ceballos está en fuera de juego

Google Plus

Ceballos en un calentamiento pre-partido | FOTO: Daniel Nieto VAVEL

A última hora de la tarde de ayer, el Real Madrid publicó la lista de convocados para el choque ante el Submarino Amarillo, la cual dio para hablar a propios y a extraños. El técnico francés ha convocado a 19 jugadores para el encuentro en casa, y que se podrá seguir en VAVEL.com y a través del canal beIN LaLiga a partir de esta tarde a las 16.15 horas.

Principal dagnificado

La convocatoria traía varios protagonistas, aunque uno de ellos parecía que se llevaba la palma; no era otro que Dani Ceballos. El ex jugador del Real Betis Balompie, se vuelve a quedar "out" de una lista de convocados en la competición liguera. Tras quedarse fuera en las últimas jornadas, ante FC Barcelona y el Celta, en esta jornada 19 va a volver a quedarse sin disputar un solo minuto, por decisión técnica.

También se han quedado fuera de la convocatoria los lesionados Sergio Ramos y Karim Benzema. Marcos Llorente no ha entrado por estar tocado con un golpe en un hombro y el lateral derecho Acharf Hakimi. Además el tercer meta blanco, Luca continua con molestias en su hombro izquierdo, por lo que su puesto los sigue ocupando en las convocatorias el portero del juvenil A Moha,

La buena noticia en forma de vuelta a la convocatoria la ha protagonizado otro Dani, en este caso Carvajal que vuelve a la lista tras cumplir la sanción de un partido en Balaidos, tras su expulsión en el Clásico de Diciembre.

Sea como fuere, el Real Madrid necesita la victoria ante el equipo de la cerámica para aumentar un autestima que cada día parece menor.

CONVOCATORIA DEL REAL MADRID:

Porteros: Navas, Casilla y Moha.

Defensas: Carvajal, Vallejo, Varane, Nacho, Marcelo y Theo.

Centrocampistas: Kroos, Modric, Casemiro, Asensio, Isco y Kovacic.

Delanteros: Cristiano Ronaldo, Bale, Lucas Vázquez y Mayoral.