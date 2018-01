Partido Real Madrid Castilla vs Coruxo en vivo y en directo online en Segunda División B 2018

Google Plus

La útima vez que Real Madrid Castilla vs Coruxo en vivo se vieron las caras data del pasado agosto, en el partido de la primera vuelta del presente campeonato liguero. En el partido disputado en el Estadio Do Vao (Coruxo), el Castilla se impuso con facilidad logrando un cómodo (0-3). Aunque si bien es cierto, no sería hasta la segunda mitad cuando se abriese el marcador merced al tanto de Dani Gómez. En los minutos posteriores, Arturo Molina y finalmente Campuzano, pondrían el (0-3) definitivo..

El estadio encargado de albergar el Real Madrid Castilla vs Coruxo en vivo será el Alfredo Di Stefano, enmarcado dentro de la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas. Construido en el año 2006, el feudo de los mirlos tiene una capacidad de 6000 espectadores, convirtiéndolo en estadio de gran capacidad teniendo en cuenta que se encuentra dentro de una CIudad Deportiva.

El Coruxo afronta el Real Madrid Castilla vs Coruxo en vivo con la clara intención de remontar una dinámica más que desfavorable. Los de Rafa Sáez han logrado tan sólo cinco puntos en cinco jornadas, acercándose cada vez más al descenso. Para más inri, encadenan ya cuatro partidos sin conocer la victoria, dos derrotas y dos empates.

El Castilla tratará de hacer valer el poderío ofensivo que adquiere siempre en los minutos finales, y es que a lo largo de la temporada ha conseguido en los últimos diez minutos el 23% de sus goles, es decir seis de 26.

Atentos en el Real Madrid Castilla vs Coruxo en vivo a: Diego Silva del Coruxo. El delantero gallego es el máximo anotador de su equipo en la competición, sumando cinco dianas, es decir, una tercera parte de los goles anotados por el Coruxo. El ariete tratará de mantener su buen momento de forma, luego de haber anotado tres goles en los dos últimos encuentros, dos ante el Sanse y uno ante el Rácing de Ferrol.

Atentos en el Real Madrid Castilla vs Coruxo en vivo a: Cristo González del Castilla. El jugador canario es uno de los futbolistas con más calidad del filial blanco, prueba de ello es el hecho de que encabece el ránking de asistencias de su equipo. El atacante siempre pone la calidad y el punto de desequilibrio en las defensas rivales que hará fata a los de Solari si quieren alzarse con el triunfo.

Real Madrid Castilla vs Coruxo en vivo se han enfrentado en un total de cinco ocasiones, todas ellas como parte del campeonato doméstico de la Segunda División B. El balance hasta la fecha se muestra favorable al equipo merengue, quien se ha impuesto en cuatro ocasiones, por un empate que lograron los gallegos en su estadio en septiembre de 2011.

La última vez que el cuadro pontevedrés salió de su estadio se remonta al pasado día 10 de diciembre, llegando precisamente a la Comunidad de Madrid para enfrentarse al Fuenlabrada. El resultado fue escandaloso, con una más que abultada (7-0) endosada por el líder al conjunto gallego. El partido tuvo un nombre propio, Dioni. El delantero local anotó cinco tantos en 73' minutos de partido para asegurarla victoria. Ya en los minutos finales, la ventaja fue ampliada hasta el (7-0) con los goles de Álvaro Portilla e Iosfidis.

En frente aguardará el Coruxo, el equipo gallego llega en plena lucha por evitar el descenso, situándose tan sólo tres puntos sobre la línea de la promoción que la marca el Pontevedra. Los de Rafa Sáez marchan en la decimotercera posición igualados a 23 puntos con el Guijuelo, tras haber cosechado un balance de seis victorias, cinco empates y nueve derrotas. Aunque si bien es cierto, encadenan una racha de cuatro encuentros sin conocer la victoria.

Sin embargo, la última vez que el Castilla jugó en el Di Stefano, obtuvo una contundente e importante victoria por (4-1) ante el filial del Valladolid. Los blancos estuvieron en cabeza en todo momento merced a los goles iniciales de Óscar y Seoane que pusieron en franquicia de dos tantos a los mirlos desde el minuto 16'. Ya en la segunda mitad, el cuadro pucelano pondría emoción al partido con el gol de De la Fuente, que sería aplacado a los dos minutos a cargo del visitante Apa en propia meta y ya sobre el final, Cristo pondría el (4-1) definitivo.

El Real Madrid Castilla afronta este partido desde la octava posición de la tabla clasificatoria del Grupo I de Segunda División B. Aguas templadas, pero por debajo de las expectativas del filial blanco para la temporada. Si bien es cierto, el equipo de Solari posee actualmente 28 puntos (merced a siete victorias, siete empates y seis derrotas), a tan solo cinco puntos de los puestos de promoción de ascenso que marca actualmente el Celta B con 33 unidades en su marcador.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Real Madrid Castilla vs Coruxo en vivo, perteneciente a la 21ª jornada de la Segunda División B. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Alfredo Di Stefano a partir de las 19:00 horas.