El Real Madrid toca fondo con la derrota ante el Villarreal

Comenzó el partido como un aviso de lo que iba a ser en general, con ambos equipos bastante estáticos y en principio sin mucha intensidad, lo cierto es que en los primeros 10 minutos de partido no se puede destacar nada, hasta que en el minuto 11 una pérdida de Kroos en el centro del campo provocaba la contra el Villarreal, pero estuvo imperial Varane para cortar el pase que hubiera dejado sólo a Bacca frente a Navas. Respondía el Madrid con una combinación entre Isco y Marcelo dentro del área pero su centro no encontraba rematador y tan solo un minuto más tarde, gol anulado a Bale por fuera de juego, tras un córner a favor de los blancos, el centro de Toni Kroos lo peinaba primero Cristiano buscando a alguien en el segundo palo y ahí estaba Bale para introducirla en el fondo de la portería aunque en fuera de juego.

Poco a poco iba el Madrid creando más peligro y ahogando al Villarreal en campo propio, de hecho en el minuto 18 un zapatazo de Marcelo desde muy lejos obligaba a Asenjo a emplearse al máximo, y a realizar una auténtico paradón, no iba a ser la única porque poco después, en una falta lanzada por Ronaldo volvía a evitar el primero de los blancos, aunque esta vez con la ayuda del travesaño. Trataba de reaccionar el Villarreal y de coger aire, con una gran jugada de toque por parte de todo el equipo, hasta que el balón le llegó a Bacca dentro del área, pero Nacho estuvo atentísimo para taponar el golpeo del colombiano, en la siguiente volvía al ataque el Madrid, esta vez con un gran pase de Isco para Ronaldo, que solo frente a Asenjo la mandaba fuera en su intento de picar el balón, y otra más de Ronaldo, que no paró de intentarlo, sobretodo en la primera mitad, tras una gran combinación de Isco y Modric, la pelota le llegaba al portugués que avanza hasta el área pero otra vez su disparo se marchaba desviado.

Se llegaba a los 10 minutos finales de la primera mitad, con otra ocasión para los de Zinedine Zidane, combinación entre Marcelo y Kroos, el centro del alemán lo remataba Bale pero lo taponó Álvaro, jugada que trajo algo de polémica ya que se pedía una posible mano del central amarillo, aun así montaba la contra el Villarreal, tras esta ocasión frustrada, pero volvía a estar magnífico Nacho al corte para acabar con el peligro. Isco se erigió como protagonista de estos minutos participando mucho, la primera intervención del malagueño en estos minutos vino por banda derecha, cuando tras mostrar su calidad le puso un centro raso a Bale, que no pudo rematar de buena manera, y la segunda por el centro, tras una buena conducción se la pasaba a Bale, el galés recortaba a Mario Gaspar pero su golpeó con la pierna derecha se marchaba por la izquierda de la portería de Asenjo.

Finalmente, la más clara de la primera mitad la iba a tener Cristiano Ronaldo, Isco entraba por banda derecha otra vez, y daba un pase de la muerte al siete, que llegaba trastabillado tras un contacto con un defensa, aun así logró golpear al balón y Asenjo volvió a estar enorme para evitar el tanto, con una parada a bocajarro, así acababa la primera mitad, con el Bernabéu encendido protestando la decisión de Undiano Mallenco de no señalar nada en esa jugada.

Ronaldo muestra su impotencia al no encontrar el gol | Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Comenzó la segunda mitad con cambio en las filas del Villarreal, entraba el ex madridista Cheryshev por Raba, y a punto iba a estar el ruso de poner el Bernabéu “patas arriba”, tras una buena jugada individual, aunque su disparo se marchó lejos del palo. Aun así parecía que el Real Madrid volvía a ser el de la primera mitad, ya que Asenjo volvía a intervenir de gran manera, la jugada provenía de un Madrid que por fin conseguía superar la presión alta de los de Calleja, y Carvajal ponía un centro pasado buscando a Kroos, el alemán golpeaba de primeras, pero el portero del Villarreal volvía a estar de 10, poco a poco se iba animando el Real Madrid, que empezaba a acercarse a la portería del Villarreal con insistencia, de hecho Bale no tardó en volver a llevar el peligro a la portería del Submarino Amarillo, dando un gran pase filtrado a Cristiano, que cruzaba el disparo, pero lo detenía Asenjo sin problemas.

Tras estos minutos de asedio blanco, volvía a imponerse un ritmo más bajo, y el Villarreal volvía a imponer su forma de jugar este partido, con posesiones largas, Bacca intentaba adelantar a los “groguets”, pero su golpeo no iba a encontrar portería. Trataba de volver a enchufarse al partido el Real Madrid con un disparo lejano de Cristiano que salía muy raso y centrado sin problemas para Asenjo.

Zidane no da con la tecla | Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Quiso Zidane que su equipo tuviera aire fresco e introdujo a Lucas Vázquez y Asensio por Isco y Bale, pero la verdad es que no lo logró,se vio muy espeso al Real Madrid desde entonces hasta el final del encuentro, sin movilidad y sin velocidad, también muy en parte gracias al gran sistema de Calleja y al posicionamiento de los jugadores del Submarino Amarillo, probaba por eso suerte Casemiro desde lejos pero sin encontrarla, y es que ese fue el recurso de los blancos, disparos lejanos, ahora era Luka Modric el que lo intentaba, tras un pase atrás de Lucas, pero seguían con la pólvora mojada los blancos. No paraba de intentarlo el Madrid, al que en el partido de hoy no se le puede achacar falta de entrega, buscaron sorprender con un saque de esquina en corto, Marcelo penetraba por el fondo del área y su pase atrás lo iba a rematar Asensio, aunque Asenjo volvió a aparecer.

Muy pocas ideas de los de Zidane en ataque en los minutos finales, y en un contraataque del Villarreal, tras un córner a favor de los locales, iba a llegar el gol, un premio al enorme trabajo de los de Calleja que supieron sufrir y poco a poco llevarse el partido a su terreno, primero remataba Unal que se encontró con un gran Keylor Navas en su primera intervención, pero en el rechace Fornals iba a realizar una vaselina para batir al arquero costarricense y poner así el 0-1 en el minuto 87, hasta aquí llegó el partido del Real Madrid, para el cual el gol de los amarillos fue mortal, los blancos se encuentran más tocados que nunca con esta derrota y lo peor de todo es que tanto Zidane como los jugadores, parecen no encontrarle explicación, y por tanto solución.