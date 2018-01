Nacho: ''No sé lo que nos pasa''

Nacho | Foto: VAVEL

El Real Madrid deberá añadir una nueva derrota más en la lista que poco a poco va aumentando, y es que ya llevan cuatro derrotas en la primera vuelta de la competición doméstica. Los de Zidane habían salido bien al terreno de juego, acorralando al equipo amarillo en su área, obligando a Asenjo a realizar auténticos paradones y evitar el gol de los blancos. Cristiano Ronaldo no cesaba en sus intentos, pero parece que esta no es la temporada del luso, ni la del Real Madrid.

Tras la perdida de puntos, el Real Madrid se coloca a 16 puntos del Barcelona, actual líder de la clasificación a falta de que juegue mañana en un complicado campo como es el de Anoeta. En caso de una victoria culé, la distancia se aumentaría hasta los 19 puntos. El Villarreal ha reducido a tan solo un punto la distancia con el Real Madrid (cuarto en la tabla), apunto de meterse en puestos de UEFA Champions League.

Tras el partido, Nacho, defensa centro del club blanco, ha comparecido en el Flash-interview, para contestar varias preguntas sobre el pinchazo de esta tarde.

Desde el comienzo del partido, se ha podido ver un Real Madrid bastante enchufado en el encuentro, pero sin la fortuna de cara a gol y como bien ha dicho Nacho a los medios, no ha sido falta de actitud: "Hemos tenido buena actitud, hemos peleado bien y hemos hecho un buen partido en líneas generales. Más jodidos que nosotros no está nadie. No sé qué es..."

Lamentablemente esta temporada del Real Madrid no esta siendo la mejor, venía de empatar ante el Celta de Vigo y hoy necesitaban ganar para dejar atrás la mala racha, pero no ha sido así. El Bernabéu se quedó mudo pero, rápido se iba a llenar de silbidos hacia sus jugadores cuando en el minuto 88 tras un córner del Real Madrid y a la contra Fornals sentenciara al club blanco: "Hemos corrido, nos hemos ayudado.. Era un día importante para coger sensaciones, nos pillan otra vez tras un córner...".

Debido a los malos resultados cosechados, gran parte de la afición ha perdido la confianza en el equipo y sobre todo en Zinedine Zidane, ahora los jugadores deberán corregir errores para emendar la situación y conseguir que el aficionado madridista vuelva a confiar en un equipo que se lo ha dado todo: "Esto es el Real Madrid y no podemos agachar la cabeza, tenemos que trabajar más que nunca. Tanto el míster como esta plantilla nos hemos ganado que confíen en nosotros y tenemos que trabajar más que nunca".

Y por último y la pregunta más repetida en estas últimas semanas, ¿Es posible que el Real Madrid gane La Liga? Cosas más raras se ha visto en el fútbol y es que si algo tiene este deporte, es que de un día para otro las situaciones cambian. Para Nacho aún hay posibilidades de ganar La Liga: "Todos los días salimos y decimos qué es posible. Sigo pensando que hay posibilidades de ganar La Liga, pero son mucho menores, está claro".