Real Madrid - Villarreal CF, puntuaciones del Real Madrid

Fuente: Dani Nieto (VAVEL)

Tormenta. Eso es lo que define al Real Madrid en este momento. Lo que apenas hace unos meses era el paraíso, se ha convertido en un auténtico infierno a día de hoy. La liga es una utopía.

Los blancos mostraron una buena imagen que no supieron traducir en goles. Dominaron el partido en general y tuvieron buenas rachas de juego. El Villarreal se mostró fiel a su idea y aguantó las embestidas blancas. Supo aprovechar sus oportunidades y ofreció una madurez propia de un equipo bien trabajado. Lo necesitaba el Submarino Amarillo.

Keylor Navas (7)

Pocas intervenciones. Tuvo dos buenas paradas. La segunda, previa al gol del Villarreal, fue de mayor mérito. Nada pudo hacer ante el golazo de Fornals.

Dani Carvajal (6)

Corrió, corrió y corrió más. Se dejó el alma. Le amonestaron con amarilla por no medir bien. A veces, va pasado de revoluciones. Intentó evitar el gol a la contra con un carrera de 60 metros. No llegó a tiempo.

Nacho (7)

Como la defensa en general, de lo mejor del equipo. Estuvo bien al corte, rápido e incisivo. Evitó un gol cantado de Bacca en la primera parte. El canterano rinde siempre.

Varane (7)

El mejor junto a Nacho. Repertorio exquisito de cortes. Sacó la pelota con criterio. Eso sí, no pudo evitar lo que se le pide a un defensa, que no le metan gol. Injusto dada la actuación del francés.

Marcelo (5)

Bien en ataque, aunque no es el de la pasada temporada, y mal en defensa. Tuvo un par de disparos que atajó un excelente Asenjo. ​El gol a la contra provocó la ira del aficionado madridista. No bajó a intentar evitar el tanto.

Casemiro (5)

Demasiadas faltas. Nadie duda sobre su capacidad para recuperar balones. Es un ejemplo en es apartado, pero debe tener cuidado con sus entradas. También estuvo algo impreciso.

Kroos (6)

Extraño partido del alemán. Muy impreciso en el pase y llegando mucho al área. Junto a Cristiano, fue el que más ocasiones generó. Es vital que esté bien si el Madrid quiere volver a ser el mejor.

Modric (6)

Estuvo bien marcado a lo largo del partido. No jugó mal, pero no es su nivel. Tuvo una ocasión clara que mandó a las nubes. Al igual que con Kroos, se necesita su mejor versión para volver a ver al Madrid.

Isco (7)

No se esconde. Quiere ser protagonista y sacar al Madrid de esta situación, pero no lo consigue. Tuvo buenos y malos momentos de juego. Acabó fundido y volvió a ser sustituido en el minuto 70.

Gareth Bale (5)

Apenas entró en juego. Un par de destellos de gran jugador y poco más. Se nota que necesita tiempo para coger forma. Fue sustituido por Asensio en el minuto 70.

Cristiano Ronaldo (5)

Generó infinidad de ocasiones. Pudo llevarse un buen saco de goles. Muy fallón. Asenjo le amargó la tarde y provocó las clásicas miradas al cielo del portugués resignándose. El 'The Best' no es él en la liga. Cuatro goles son el mejor resumen de su juego en liga.

Lucas Vázquez (6)

Saltó al campo bien entrada la segunda parte. Generó peligro por la banda sin premio. Se desesperó y acabó amonestado. Cuando uno siente los colores, la derrota duele más.

Marco Asensio (5)

Entró en lugar de Bale​. Intentó abrir la banda y poner centros. Estuvo impreciso. Necesita más minutos para poder ayudar al equipo. Resignado.

Zidane (5)

No hay persona que desee más volver a ganar que él, pero para eso hay que pasar por un proceso de autocrítica que, por lo menos, ante la prensa, no está mostrando. No tuvo culpa de la derrota, pero debe encontrar soluciones cuanto antes. A lo mejor fichar no es tan mala idea.