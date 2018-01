Zidane: "Peleamos, luchamos, pero el balón no quiere entrar"

Zidane dando indicaciones a sus jugadores durante un partido. Imagen: Daniel Nieto (VAVEL)

Zidane, preso de las críticas, tuvo que dar la cara de nuevo ante la mala situación por la que pasa su equipo: una nueva derrota en los últimos minutos refleja la falta de intensidad y la escasa capacidad de reacción en cada encuentro. Y es que cuesta ver un Real Madrid tan lejos del liderato y tan perdido en ideas. El Villarreal, por su parte, cosechó su primera victoria en el Santiago Bernabéu y agranda el problema por el que pasan los merengues.

La derrota

“Es difícil de explicar, nosotros hicimos todo. Hemos tenido muchas ocasiones y no ha querido entrar. No puedo reprochar nada a mis jugadores. Es lo que nos toca vivir. Hemos tenido muchos momentos buenos pero ahora nos tocan los malos”. El francés parece seguir sin encontrar explicaciones ni culpables ante el panorama de infortunios que rodea a la plantilla blanca y las ideas de cambio a mejor brillan por su ausencia.

Preguntado por un ataque que se ve venir, Zidane no estaba de acuerdo: “Creo que no somos previsibles. Hemos tenido ocasiones de todos los tipos pero el balón no ha querido entrar, algo que es muy complicado para los jugadores”. Según el francés, este ‘quiero y no puedo’ al que también aludía Arbeloa en redes sociales destroza mentalmente a los jugadores después de pasarse semanas enteras entrenando para no resolver de forma adecuada.

Vestuario

Algo que también se pone en duda es el compañerismo que existe en el plantel madridista. Ante esto, Zidane volvía a dar la misma explicación: “Hay muchos que dicen que es mala suerte. El problema es que el balón no quiere entrar. Tenemos que ser una piña y pensar en ayudar al compañero”. El técnico evitaba buscar culpables dentro de su sistema de juego y de su lista de jugadores y le pasa el problema a la falta de acierto.

Difícil situación

“No nos merecemos este palo. No hay más remedio que cambiar esta mala racha y ganar el próximo jueves. El fútbol es así, a veces te da cosas buenas y ahora pasamos por un momento duro”. Zidane aclaraba que es algo que afecta a todo el club pero que el Real Madrid va a demostrar que “hay esperanza” de cambiar este mal momento que tanto está perjudicando al club.

Futuro

No se encuentra una explicación pero, aun así, el técnico francés se sigue mostrando positivo para con las competiciones en las que sigue ‘vivo’ el Real Madrid: “Tenemos la Copa y la Champions dentro de un mes. Es una situación difícil que nunca hemos vivido. El partido de hoy no lo podemos cambiar, pero tampoco cambiaremos nuestra mentalidad de lucha y seguir adelante”.

Zidane recalcaba ese mal momento tanto mental como físico del equipo, pero afirmaba que el que de por muerto al Madrid se equivoca. La clave, según el francés, es empezar por ganar el próximo jueves: “El resultado últimamente es muy negativo, pero nosotros lo vamos a cambiar ganando. Ojalá que sea pronto, porque una vez que ganemos un partido, la situación va a cambiar”