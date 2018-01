Carvajal: "Estamos jodidos, pero no perdimos por el árbitro"

Google Plus

Foto: Daniel Nieto VAVEL

Enero y el Real Madrid sigue sin encontrar el ritmo de competición. Los blancos han vuelto a dejarse puntos en el Bernabéu. Levante, Betis, Valencia, Barcelona y ahora Villarreal. Son muchos los equipos que ya lo han hecho, y si algo no cambia, otros muchos lo harán.

Dani Carvajal, novedad en el inicio después de perderse el encuentro de Balaídos por sanción, habló del resultado y de la mala racha del equipo: "El 0-1 es mucho premio para ellos. Nos vamos jodidos. Hemos hecho un gran esfuerzo pero no consigues el resultado. Se resume un poco por la dinámica que llevamos. Mala racha de resultados y juego. Poca gente dirá hoy que no nos hemos esforzado".

Cuando el año pasado, los blancos acumularon 40 partidos anotando, nadie adivinaría que esa racha se cortaría de raíz. Es la primera vez desde 2007, que el conjunto merengue acumula dos jornadas de Liga consecutivas sin marcar en el Bernabéu: "Al descanso nos podíamos haber ido 2-0 o 3-0. Y luego ha habido una acción antes del descanso que es penalti y roja. Al final por pequeños detalles nos hacen el 0-1 y perdemos. La dinámica es negativa y parece que todo es malo y que es una hecatombe. Pero estamos unidos para ganar todo lo que nos queda. Si al descanso te vas 2-0 y el partido acaba 5-0 te vas a casa feliz. El rival ve cómo no marcas y se va sintiendo más cómodo. Nos cuesta abrir y cerrar los partidos. Si lo corregimos el equipo va a ir al alza."

Zidane cuestionado. Jugadores en entredicho. Directiva señalada. No está siendo la mejor temporada de la historia del club ni mucho menos: "En el vestuario decimos que hay que irse con la cabeza arriba. No salen las cosas y esto es fútbol. El trabajo no ha sido recompensado. El miércoles jugamos y hay que sacar un buen resultado".