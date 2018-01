El peor Madrid del siglo | Foto: Daniel Nieto

Difícil de creer. Situación límite. Circunstancia jamás planteada en el mes de agosto. Este Real Madrid, es el peor Real Madrid del siglo XXI. Lo dicen los datos. Desde que echase a rodar el año 2001, es la primera vez que el conjunto blanco no consigue diez victorias en La Liga. 18 jornadas, nueve victorias, cuatro derrotas y cinco empates es el balance de un equipo llamado (y todavía, para muchos) a hacer historia en el fútbol español e internacional.

Tan solo 32 puntos en total. Si el Barça gana mañana, se irá a 19 de los merengues. Si el Alavés hace lo mismo contra el Sevilla, la distancia con respecto al descenso será de 16 puntos. Más cerca del descenso que del líder. Brutal.

Carvajal, Butragueño, Zidane, etc. Los pesos pesados del club, seguirán afirmando que mientras existan opciones matemáticas de revalidar el título, este Real Madrid no se rendirá. Pero quizá ya no debería de ser esa su mayor preocupación. Cuarto lugar de la tabla, a ocho del Valencia y con un Villarreal crecido justo detrás, a un punto. La lucha por entrar a la Champions no es lo que busca esta entidad a principios de curso. Algo está fallando.

Porque esta escuadra firmó un mes de agosto espectacular. Logrando una nueva Supercopa de Europa ante el Manchester United y arrollando por completo al FC Barcelona en la Supercopa de España. El juego deslumbraba. Asensio maravillaba. Todos relucían con luz propia. Y ese destello se ha ido apagando poco a poco, hasta la coyuntura en la que se encuentran ahora. Pésimo arranque o crisis interminable. No importa. El Madrid está muy mal. Tienen que cambiar muchas cosas para levantar la mirada. O si no, estará diciendo adiós a todas las competiciones en el mes de febrero.