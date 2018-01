¿Qué está pasando, Zizou?

Google Plus

Cristiano se lamenta desesperado // Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

El Real Madrid ha ganado partidos por pegada durante toda su historia. ¿Cuántos partidos habrán resuelto los blancos sin juego vistoso pero con pegada a lo largo de sus más de 110 años de historia? Algo falla en el Madrid de Zidane durante esta temporada.

Problemas en el paraíso. // Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

¡En el Real Madrid de Zidane! Ese mismo que ganó dos Copas de Europa seguidas, ese mismo que gano cinco títulos de seis en 2017, ese mismo que consiguió ganar la primera liga que completó el francés en el banquillo, ese mismo que igualó al Santos de Pelé en el récord de partidos marcando consecutivos. Y ese mismo que ahora colecciona empates y derrotas con partidos dominados con inmensas ocasiones pero sin goles en su propia casa, el Santiago Bernabéu.

Durante el partido contra el Villarreal en el Bernabéu, los blancos llegaron a disparar en 29 ocasiones. ¡29 ocasiones y ni un solo gol! Malos números para una delantera de más de 200 millones de euros, que cuenta con el Balón de Oro 2017 y con cuatro componentes del Once ideal de la UEFA 2017.

Ronaldo desesperado. // Foto: La Liga

Algo pasa, pero nadie se atreve a especificar el qué. ¿Por qué Cristiano Ronaldo es el pichichi en Champions y en Liga solo lleva 4 goles? ¿Por qué Asensio ya no está como estaba en el arranque liguero? ¿Por qué Benzema es el delantero titular si sólo lleva cuatro goles en todas las competiciones? ¿Por qué Bale es cambiado y Cristiano no? ¿Por qué el Madrid depende tanto del estado de forma de Modric? Son demasiados interrogantes sin respuesta.

Los números solo hacen más amarga la situación merengue. El partido donde menos disparos realizaron los blancos fue ante el Barcelona (15 tiros, 1 palo) y anotaron 0 goles.

Además, acabada la primera vuelta del campeonato, llama la atención que el máximo goleador del Madrid sólo lleve cuatro goles. Los de Cristiano Ronaldo, Bale, Isco y Asensio. La cifra es la más pobre de un máximo goleador madridista en toda la historia de la Liga a estas alturas de competición. Los números no mienten y explican la crisis de un Real Madrid que no se encuentra así mismo. Un Madrid sin pegada, no es un Madrid.