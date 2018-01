Un delicado Real Madrid ante un inspirado Leganés

Google Plus

Tras el sorteo de los cuartos de final de Copa del Rey se definió que una de las llaves sea Real Madrid vs Leganés. Estos dos equipos no se han encontrado aún en lo que va de temporada, ya que su partido de liga en la primera vuelta tuvo que ser aplazado por la participación del Madrid en el Mundial de Clubes el pasado diciembre. Aquel partido correspondiente a la jornada 16 no tiene una fecha aún confirmada, pero este jueves jugarán el partido de ida de esta fase eliminatoria de la Copa.

El Leganés viene de hacer historia, después de superar los octavos de final de este torneo por primera vez en su historia. Logró eliminar al Villarreal después de un marcador global de 2-2, en el que un gol de visitante en la vuelta le dio el boleto para la siguiente fase.

Este logro sin precedentes hace que el Leganés llegue a enfrentar a un Real Madrid disminuido e inseguro. Los merengues vienen de perder ante el Villarreal en liga, estando a 19 puntos del líder, lejos de poder revalidar su título de campeones en 2016/17. Ya el poder dar la vuelta a esa difícil situación parece ser imposible, por lo que el club deberá concentrarse en las competencias en las que sigue teniendo posibilidades.

Si bien en las rondas anteriores Zinedine Zidane ha decidido darles oportunidad a los jugadores con menos minutos para jugar ante el Fuenlabrada y el Numancia, es probable que quiera comenzar a incluir a su equipo titular en este torneo, con la esperanza de que den más garantías y un esperado avance a semifinales.

Ya que el primer partido lo jugarán como visitantes, será de vital importancia tratar de sacar un buen resultado para aprovechar los beneficios del gol de visitante. Esto podría ayudar a que el equipo pueda llegar un poco más cómodo a la vuelta, pero no es ningún secreto que el Madrid está luchando más de lo normal para marcar al rival en las últimas semanas.

El Real Madrid deberá tener cuidado con esta fase definitoria de la Copa del Rey, ya que precisamente en cuartos de final fue eliminado en la temporada anterior contra el Celta de Vigo y ante un inspirado y recargado Leganés pueden correr el riesgo de llevarse otra mala noticia en una de sus peores temporadas de los últimos años.