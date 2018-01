Zidane: "Fue un partido serio, y el resultado es muy bueno"

Zidane en rueda de prensa | Foto: Daniel Nieto

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, repasó el 0-1 que ha conseguido el equipo blanco frente al Leganés a domicilio. El galo ha reconocido que se fue con una “buena sensación. Es un buen resultado para nosotros. Tenemos la portería a cero y marcamos fuera de casa. Podemos estar contentos con el resultado. El partido ha sido complicado en cuanto al juego. Al final hay que dar la enhorabuena a los jugadores porque el partido ha sido serio”.

Zidane destacó la faceta ofensiva, haciendo referencia a la importancia de Marcos Llorente en este aspecto del juego: “Donde hicimos un buen partido fue defensivamente. Era importante defender juntos. No hemos arriesgado en ningún momento. En el juego nos ha costado más. Lo importante era ganar. Con este resultado hay que rematarlo en el Bernabéu”. A lo que ha añadido que "defensivamente hemos estado bien. Muy buen partido. Mucho equilibrio con laterales y Marcos Llorente".

El entrenador también quiso destacar la importancia de mantener la portería a cero, ha señalado que "es muy importante el equilibrio. No arriesgamos nada. El rival te intenta hacer daño, pero nosotros controlamos el partido. Estoy contento por estas cosas. Debemos encontrar el equilibrio. Luego seguro que vamos a jugar mejor”.

El Real Madrid se impuso en el marcador, pero dejo una sensación agridulce respecto al juego desplegado. Acerca de esto, Zidane ha destacado que "fue un partido serio, y el resultado es muy bueno. Nos ha costado la primera parte encontrar nuestro juego. Muchos balones laterales... En la segunda estuvimos un poco mejor y logramos el gol necesario".

Algunos de los jugadores del equipo "B" no se terminan de aclimatar a la plantilla, acerca de esto el entrenador blanco ha querido aclarar que "esto es muy largo, hay que recuperar el ganar y no recibir goles. Hoy fue un día para eso. En general no fue un partido bonito. Pero sí un resultado importante. Eso es positivo. El otro día jugamos mejor y no marcamos. Hoy fue al revés".

Además, Zidane habló sobre tres jugadores específicamente: Vallejo, Ceballos y Asensio.

El central español se lesionó en la primera mitad. Al ser preguntado por la situación médica de este, Zidane ha aclarado que "se ha hecho mucho daño. Mañana lo veremos. A ver qué tiene".

Sobre el ex bético, Dani Ceballos, Zidane ha destacado que "está muy bien, me convence. Pero se ha hecho daño. Tiene un golpe fuerte y se ha resentido. No podía seguir".

Por último, el técnico galo señaló que vio bien a Marco Asensio, aunque "lo puede hacer mejor".