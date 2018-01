Lucas Vázquez, sin miedo al PSG y "con muchas ganas de ganar la Copa"

Google Plus

Lucas Vázquez durante el partido en Butarque I Foto: La Liga

Lucas Vázquez es sinónimo de lucha, entrega, motivación y ayuda constante cuando su equipo no carbura. Con participaciones esporádicas de titular en Liga, casi siempre desde el banquillo, pero siendo un fijo en los cambios, su situación es bien distinta en Copa del Rey. Está siendo su torneo, así lo demuestran sus actuaciones en los tres últimos encuentros.

Triunfo por la mínima y dinámica

Aunque esta vez no marcó ni provocó penalties -como hizo ante el Numancia en ida y vuelta- fue el más destacado en el aspecto ofensivo blanco. Al finalizar el choque habló de la sufrida victoria. "No podemos permitirnos no ganar tres partidos, necesitábamos cambiar la dinámica", dijo.

El gallego cree que "hay que aprender a disfrutar sufriendo" y también analiza la situación blanca como "momentos de la temporada, ahora pasamos el mal bache pero llegarán mejores momentos".

A pesar de que en la competición doméstica las cosas siguen sin cambiar, lo contrario sucede aquí. Lucas explicó los síntomas que sufre el Real Madrid. "La confianza disminuye al no acompañar los resultados, pero tenemos que centrarnos en trabajar mucho y sacar los partidos", admitió.

Un triunfo era más que necesario. "Es importante, un cambio de dinámica. Ese gol al final que en otros encuentros no llegó e hicimos más méritos, vamos a aprovecharlo", aseguró. El extremo reconoce que en el vestuario hay "muchas ganas de ganar la Copa" de su majestad, ya que "es un título que muchos no tenemos".

Equipo 'B' y futuro blanco

Zidane decidió apostar, como hasta ahora, por los que menos juegan en Liga. Alineó un once de fichajes o jugadores que se incorporaron este pasado verano. Esta competición está siendo la de Ceballos, Mayoral, Theo, Vallejo y Llorente. Sin embargo, las ausencias cada fin de semana liguero se reflejan en el campo.

"Notamos la falta de ritmo porque eso lo dan los minutos, pero no hay excusas. Trabajamos para hacer mejor las cosas"

También en Champions este equipo 'B' del conjunto madridista apenas está gozando de oportunidades. En febrero se medirán al poderoso PSG de Neymar y compañía, así lo visualiza a fecha de hoy Lucas Vázquez: "No podemos asustarnos, vamos a ir a por ellos y a estar en forma".

Repitió la frase hecha que se oye tanto en dicho torneo europeo. "Hay que ganar a los mejores", concluyó.

Por otro lado, pero igualmente, con los futbolistas españoles de más calidad el gallego pelea por un puesto entre los convocados al Mundial de Rusia. Su respuesta tampoco salió de lo habitual. "Trabajo día a día para poder llegar allí", afirmó.