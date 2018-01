Previa Ponferradina - Real Madrid Castilla: a ganar con la mira en los Playoffs

Google Plus

A ganar con la mira en los playoffs || @DaniNieto Vavel

El Real Madrid Castilla visita Ponferrada para enfrentarse al conjunto de la ciudad castellano-leonesa con el objetivo de puntuar los tres puntos y con ello meter presión a los equipos que se encuentran por encima del filial en la tabla y con la vista puesta en los playoffs.

El Castilla se fue al parón de navidad en la séptima posición con 28 puntos y con una victoria de mérito ante el filial del Valladolid por 4-1 pero tras el parón, no volvió como esperaban y cayó derrotado ante el segundo clasificado en el grupo I de la Segunda división B, el Rayo Majadahonda por 3-1. Con esta derrota el filial blanco caía una posición en la tabla en favor del Sanse y los puestos de playoffs se alejaban.

Tras este parón y esta derrota el Castilla necesitaba recuperar sensaciones y que mejor manera que hacerlo ante su gente consiguiendo una victoria de mérito ante un equipo que necesitaba los puntos tanto como el Castilla pero para alejarse de los puesto de descenso, ante el Coruxo por dos goles a cero. Con esta victoria el conjunto dirigido por Santiago Solari recuperaría la posición que perdería en la anterior jornada y de nuevo se colocaría en la séptima posición, que actualmente mantiene pero tras los dos empates consecutivos del Celta B, los puestos de playoffs tan ansiados por los blancos se acercan. Actualmente se encuentran con 31 puntos a tres puntos del filial del Celta y del Rápido de Bouzas y a cuatro puntos del Navalcarnero, equipo que marca los playoffs.

Como antecedentes de partidos entre ambos equipos encontramos el partido mas cercano entre ambos en el Alfredo Di Stefano de la primera vuelta con un marcador de 1-1.

Un dato que podría condicionar el partido en favor del Castilla es que el 21% de los goles (6) los anota en los diez últimos minutos.

En el partido que se vivirá el domingo en El Tolarín, encontraremos a dos equipos con situaciones mas que diferentes. El Castilla que llega con una victoria y una derrota tras el parón se enfrentará ante la Ponferradina que llega con dos derrotas tras dicho parón. Pero ahí no queda la diferencia entre ambos equipos, mientras que los primeros están luchando por entrar en puestos de playoffs, los locales están luchando por no meterse en los puestos rojos de la tabla, encontrándose a dos puntos de hundirse en la tabla.

El conjunto local viene tras caer derrotado ante el Sanse por un gol a tres en su propio estadio en la jornada 20 y por dos goles a uno la pasada jornada visitando al Racing de Ferrol. Antes de estas dos derrotas el conjunto castellano-leonés venía de encadenar tres victorias consecutivas con las que cerró el año y de gran prestigio ante ante el Cerceda, ante el Toledo y la última y mas importante derrotando al líder.

CONVOCATORIA DEL CASTILLA

Porteros: Darío y Belman.

Defensas: Álex, Tejero, Javi Sánchez, Manu Hernando, León y Quezada.

Centrocampistas: Mancebo, Seoane, Jaume, Arturo, Fidalgo, Feuillassier, Óscar y Cristo.

Delanteros: Campuzano y Dani Gómez.

Por parte del Real Madrid Castilla no podrá contar con Toni Segura, puesto que ya está prácticamente hecha su cesión al Recreativo de Huelva para lo que queda de temporada.

Para el posible once el Castilla dispondrá: Belman; Tejero, Reguilón, Manu, Javi Sánchez; Quezada, Franchu, Grau, Seoane, Óscar; Cristo Gonzalez. En este posible once podemos destacar a Seo que poco a poco se está ganando mas que un puesto en el club y se ha convertido en pichichi junto a Dani Gómez, que podría entrar al once titular en detrimento de Cristo.

Por parte de la Ponferradina: Mandaluniz; Yac, Álvaro Moreno, Jon García, Ríos; Andy, Cidoncha, Menudo, Iago Díaz; Yuri e Isi.

Recordar que Andy se enfrenta a su ex equipo, puesto que formó parte del Real Madrid desde la temporada 2009-10 hasta la 2011-12.

El árbitro encargado de dirigir la contienda será el Ibai Rezola Etxeberría del Comité Territorial Vasco.

Con una victoria del Castilla y una derrota de los dos equipos que se encuentran por encima del filial se pondría a apenas una posición de meterse en playoffs que es el objetivo año tras año del conjunto blanco.

La Ponferradina con una victoria, y siempre dependiendo de distintos resultados de otros equipos podría subir dos posiciones y colocarse en duodécima posición y mirar mas de lejos a los puestos de descenso.