Zidane: Hemos cambiado el chip" | Fuente: VAVEL

Zinedine Zidane comenzó su comparecencia ante la prensa hablando de la victoria ante el Deportivo de la Coruña: "Muy bueno, muy positivo para nosotros. Es agradable ganar y marcar siete goles en casa. Es algo extraordinario. Ahora hay que repetir. Tras lo que ha pasado podemos estar contentos. Pese al 0-1 pensamos en positivo. Me alegro, porque el equipo lo necesitaba".

El francés no pudo elegir un solo momento del buen partido de su equipo: "Me quedo con todo. Con los goles de Bale, Cristiano, Nacho... Hicimos un juego serio defensivamente. Ahora necesitamos una serie de resultados positivos. Tenemos que volver a pensar en que las ocasiones entrarán y eso es importante para todo el equipo".

El entrenador del conjunto blanco reconoció que los jugadores necesitaban un partido así para revertir la complicada situación que están atravesando: "Sí que lo necesitábamos. Hemos cambiado el chip. Me alegro por todos los jugadores, porque no hay que alabar a nadie en particular".

El francés no descartó una vuelta al 4-3-3 de cara a los próximos enfrentamientos del conjunto blanco: "Veremos. Lo importante es la actitud del equipo".

El ‘míster’ fue preguntado por el rival del conjunto blanco en la próxima fase de la UEFA Champions League, el PSG: "Vamos a pensar en el próximo partido. No veo otra cosa. Sólo queremos hacerlo bien en lo que llega".

Zidane también comentó la ausencia de Isco en el choque ante el Deportivo de la Coruña: "No pienso que me cueste menos. Preguntáis cosas raras. Isco es importantísimo. Ha jugado muchísimos partidos conmigo y luego yo tengo que tomar decisiones y hacer un equipo. Y no es fácil, pero es mi trabajo".

En cuanto a la herida de Cristiano tras una patada, el francés dijo: "Todos necesitábamos un partido así. Meter siete goles no se hace todos los días. En la herida le han dado dos o tres puntos, pero está bien".

El entrenador del Real Madrid también habló de los pitos a Benzema: "Si sales y te pitan puede afectar. Puedo entenderlo, pero me voy a quedar con lo positivo del equipo. Lo que tenemos que hacer es ganar para que no pase eso".

"Nos marcaron tras un saque de banda porque no estábamos en la jugada, pero hicimos dos goles pronto. Los noventa minutos de Villarreal fueron buenos" comentó Zinedine Zidane sobre el tempranero tanto del Deportivo de la Coruña.

A Zidane también le preguntaron por lo qué ha cambiado con respecto a los partidos anteriores: "El resultado, porque ya hicimos un buen partido ante el Villarreal. Y también hoy hasta el 0-1".

El francés aprovechó para hacer un llamamiento a la afición, y pedir unión entre jugadores y afición: "Ojalá sea así. Siempre quiero a la afición apoyándonos, cuando las cosas van bien y cuando van un poco peor. Yo jugué en este estadio y sé cómo son los pitos".

Para finalizar, el técnico del Real Madrid habló de la vuelta de la BBC diez meses después: "Son tres jugadores que han demostrado grandes cosas en el pasado y aportan una energía extraordinaria a los demás. Ha sido un gran partido. Jugamos muy bien desde el principio".