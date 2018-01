Zidane: "El dibujo táctico no me importa, sí la actitud"

Fuente: realmadrid.com

Zidane ha dado esta mañana la rueda de prensa previa al partido contra el Leganés y el propio encuentro ha sido sobre lo que menos se ha preguntado a Zidane. El 0-2 conseguido en la ida, ha dado pie a que los medios de comunicación buscasen temas má jugosos con los que preguntar al técnico francés.

Como no, ante la reciente renovación del portero del Athletic, Kepa Arrizabalaga, cuando todo se daba por hecho de que recalaría en el club madridista, al final la operación se ha truncado y Kepa se quedaría en el club bilbaino hasta 2025 con una claúsula de 80M€. -claúsula alta- que es lo que pretendía el club gestionado por Urrutia. Zidane ha respondido con su habitual tono calmado:

“Los jugadores en junio son potenciales para el Madrid, pueden venir al Madrid si la estrategia del club es cambiar algo, pero hablando con el entrenador".

Ese matiz hace indicar que, muy probablemente, Zidane nunca ha creído conveniente la incorporación del portero vasco al club madridista.

"La idea mía, y la del club, es no cambiar muchas cosas y nada más".

Dejando claro con esas palabras, que sigue confiando en el núcleo duro del club, ese que tantos logros han conseguido recientemente. Salvo sorpresa, no habrá la tan esperada por muchos "limpia veraniega".

"Me molesta cuando escucho algunos comentarios que dicen que al final he ganado yo. Mi preocupación diaria son mis jugadores, lo que hago con los jugadores del Madrid. El resto no me ocupa y no quiero hablar de los jugadores que no son del Madrid".

El Leganés esta cuajando una espectacular temporada, con un nivel muy bueno de juego y Zidane no quiere confiarse, la Copa es el titulo indicado para las sorpresas futbolisticas.

“No hay que pensar que la eliminatoria no está sentenciada. Sabemos que el Leganés es un equipo que no se rinde nunca, que hasta el final va a trabajar. Tenemos que hacer lo mismo que en la ida: mantener la portería a cero y marcar”.

Otro tema calentito a tratar era el gesto de Cristiano Ronaldo mirandose la herida que se provocó en el remate del gol ante el Deportivo de la Coruña.

Así se refirió Zidane:

“Lo de la gente que hablan, que dicen… No lo podemos controlar".

"Cogió el móvil para ver la herida que tenía, para ver si era grande o pequeña, por si podía seguir. Al final era una herida muy grande y salió".

"Quería saber si su herida era profunda o no. Es lo que dijo dentro del vestuario, no voy a inventarme nada, no estoy aquí para eso. Ya está de vuelta, está entrenando con nosotros con el ojo así, y eso es lo más importante para él, estar con nosotros”.

"Los comentarios de fuera, sobre Cristiano y sobre todos, no les podemos hacer nada”.

Ante la poca incidencia en los últimos partidos de jugadores importantes como Isco o Asensio, volvió a dejar claro que confía en ellos y que no cree en el estancamiento que mucha prensa le dice que esta provocando Zidane en ellos.

“No es así. Después del partido ante el Depor, dije lo mismo. Vamos a poder cambiar siempre de dibujo. El dibujo no me importa, sí la actitud. Podemos jugar en 4-4-2, por ejemplo ante el Sevilla y metimos cinco goles. El otro día 4-3-3. Jugamos muchas veces en rombo y nos fueron bien las cosas… No voy a cambiar de cómo preparamos los partidos".

"Me estás hablando del partido ante el PSG y queda mucho. Pueden pasar muchas cosas. Lo que me interesa es el partido de mañana. Y luego el sábado llega otro equipo y así vamos avanzando”.

Más concretamente se centró en el mediapunta malagueño, y dirigió unas palabras a Isco, preguntado por él directamente:

“Es bueno hablar con el jugador".

"Isco es un jugador importante, siempre va a tener un papel importante aquí, esté yo o no".

De nuevo, aunque más sutilmente, Zidane volvió a dejar un poco en el aire, su continuidad en un futuro no muy lejano.

"Ha demostrado lo que es como jugador y siempre he mostrado mi confianza porque es un jugador determinante y esto no va a cambiar. Luego como siempre hay partidos, no jugó ni un minuto contra el Barcelona, pero no era la idea. Con la expulsión cambiaron los planes y vosotros lo interpretáis que va a ser difícil jugando con un 4-3-3, con ese sistema puede jugar, tanto arriba como en el medio. No es un problema. Isco es listo para pensar que siempre va a tener un papel importante. Lo he demostrado y lo voy a demostrar, como con todos mis jugadores”.

Evidentemente, tenía que ser preguntado también sobre la pitada con la que los aficionados recibieron a Benzema, al regreso de su lesión.

“Hacía un mes que no jugaba con nosotros, tenía ganas de estar con el grupo y la única cosa con la que disfruta es jugando y estando en el terreno de juego. No es un momento agradable para él cuando entra al campo y le pitan. Pero cuando antes hablaba de proteger a mis jugadores no solo hablo de Benzema. Ha sucedido esto con él el fin de semana y lo que necesitamos de nuestra afición es que esté con nosotros. Tienen el derecho de comentar todo porque han pagado la entrada pero tenemos ganas de que estén con nosotros durante los 90 minutos y cuando acabe el partido que pase lo que tenga que pasar. Es el mensaje que quería transmitir. Y sí, Benzema estará mañana con nosotros”.