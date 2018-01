Real Madrid vs Leganés en vivo y en directo online en la Copa del Rey 2018

Google Plus

Horario del partido Real Madrid vs Leganés en vivo: 21:30 horas.

Toda la información del encuentro con la previa del partido Real Madrid vs Leganés: duelo antagónico con sabor madrileño. La transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

El árbitro del partido Real Madrid vs Leganés en vivo será Jesús Gil Manzano, perteneciente al comité extremeño. El último choque oficial en el que ha mediado ha sido el partido Getafe - Athletic del pasado viernes, en el que señaló tres penaltis (dos a favor de los locales y uno a favor de los visitantes) y finalizó con un empate a dos en el marcador.

Mientras que el Leganés ha reforzado su plantilla con la incorporación de Al-Shehri. El jugador, procedente de Arabia Saudí, es desconocido para Garitano tal y como ha reconocido , ya que su incorporación está ligada al acuerdo comercial de la Liga española con el país saudí.

La actualidad del Real Madrid durante esta semana se ha visto marcada por la renovación de Kepa con el Athletic, que ha zanjado los rumores que situaban al portero en el conjunto de Zidane en este mercado invernal y a pesar de la negación del técnico.

Diego Rico fue uno de los mejores jugadores pepineros en el partido de la ida | Foto: Gema Gil (VAVEL).

Atentos en el partido Real Madrid vs Leganés en vivo a: Diego Rico. El zaguero blanquiazul hizo un auténtico partidazo en la ida disputada en Butarque. Fue todo un quebradero de cabeza constante durante todo el choque y no solo en las labores defensivas, sino también en el ataque pepinero. Todo ello hace posible que Garitano apueste por él en la Copa del Rey.

Benzema reapareció tras su lesión el pasado domingo | Foto: Dani Nieto (VAVEL).

Atentos en el partido Real Madrid vs Leganés en vivo a: Benzemá. El francés volvió a saltar al césped del Bernabéu el pasado domingo y no fue bien recibido por la afición. Es por ello que el atacante buscará volver a ganarse el cariño de los seguidores blancos y, si Zidane le da oportunidad, el partido del Leganés puede ser un buen momento para reivindicarse.

Asier Garitano en la sala de prensa de Butarque | Foto: Gema Gil (VAVEL):

Por su parte, Asier Garitano ha sido cuestionado no solo sobre el partido de vuelta, sino también sobre la incorporación del internacional saudí Al-Shehri. Sin embargo, respecto al enfrentamiento del miércoles el técnico guipuzcoano ha señalado: "Es complicado porque venimos de perder el partido 0-1. Vamos contra un sensacional equipo a su casa, al Bernabéu, con un resultado adverso. Intentaremos jugar nuestro partido y buscar nuestras opciones para intentar pasar la eliminatoria. Esa es la mentalidad desde el primer partido en Copa contra el Valladolid y no nos va a cambiar hasta el último que podamos jugar".

Zidane en rueda de prensa | Foto: Dani Mullor (VAVEL).

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane ha comparecido este martes en la rueda de prensa previa al choque liguero. El técnico blanco ha sido preguntado, en su mayoría, por Kepa Arrizabalaga y su reciente renovación con el Athletic Club de Bilbao. No obstante, también ha habido tiempo para hablar del choque ante el 'Lega'. "Tenemos que pensar que la eliminatoria no está sentenciada. Sabemos que el Leganés es un equipo que no se rinde nunca y que hasta el final va a trabajar. Nosotros debemos pensar solo en la Copa y tenemos que hacer lo mismo que en la ida, intentar mantener nuestra portería a cero y marcar goles", explicó.

Real Madrid y Leganés durante uno de los partidos de la pasada temporada | Foto: Dani Nieto (VAVEL).

No es la primera vez que Real Madrid y Leganés se cruzan en el torneo del KO, ya que lo hicieron de forma consecutiva y en partido único en las ediciones del 2003/04 y 2004/05. La primera de ellas fue en los dieciseisavos de final y los blancos se impusieron por 3-4. Por su parte, el año siguiente repitieron eliminatoria y escenario (Butarque), aunque en esta ocasión se cruzaron en los 1/32. En dicho choque la fortuna volvió a sonreír a los blancos que se clasificaron por 1-2.

Será el sexto enfrentamiento que disputarán Leganés y Real Madrid. En los otros cinco choques que ambos equipos madrileños han disputado, siempre ha vencido el Real Madrid. Además, del partido de la ida de la Copa del Rey, merengues y pepineros se cruzaron la pasada temporada y tanto en el Bernabéu como en Butarque, los aficionados pudieron disfrutar de muchos goles, ya que los partidos acabaron con unos marcadores que señalaban 3-0 y 2-4, respectivamente.

Gabriel y Zaldua rescataron un punto de su visita al Deportivo Alavés | Foto: LFP.

El combinado del sur de Madrid está viviendo todo un sueño y es que en pocos años ha conseguido ascender a la máxima categoría del fútbol español y meterse por primera vez en toda su historia en cuartos de final de la Copa del Rey. El Club Deportivo Leganés está demostrando su solvencia y su buen hacer, por lo que parece uno de los más sólidos candidatos no solo a permanecer un año más en Primera División, sino también a fijarse unos objetivos más ambiciosos.

El Leganés, por su parte, consiguió rescatar un punto 'in extremis' de su visita a Mendizorroza. Los pupilos de Asier Garitano remontaron los goles de Munir y Pedraza en un partido en el que todo ocurrió en la segunda mitad. Así, Gabriel Pires, de penalti, y Zaldua, en el último minuto del choque, fueron los causantes de que los madrileños no volvieran de vacío a la capital.

Los jugadores blancos celebran uno de sus tantos ante el Deportivo | Foto: Dani Nieto (VAVEL).

Y es que, el Real Madrid necesitaba ganar en casa, ya que no lo hacía desde que se impusiera al Sevilla el pasado mes de diciembre. El desastre ante el FC Barcelona y Villarreal, además del empate ante el Numancia, habían hecho mella en la afición merengue, que reclamaba más a los suyos. No obstante, la victoria ante el Deportivo no es suficiente, ya que los seguidores blancos desean con ahínco seguir superando eliminatorias en la deseada Copa del Rey, pero con buen juego de los suyos.

Tras el partido copero disputado en Butarque, el juego del Real Madrid no fue ni mucho menos el esperado, los hombres de Zidane arrollaron en Liga al Deportivo de la Coruña. El equipo gallego pagó los platos rotos de un equipo que necesitaba regalar a la afición un partido con muchos goles. Así, el marcador del coliseo situado en Concha Espina señaló un 7-1. Adrián hizo que cundiera el pánico adelantando al Deportivo, sin embargo, Nacho, Bale, Cristiano (todos ellos por partida doble) y Modric, deleitaron a los allí presente con sus dianas.

Asensio, con su gol, decantó la eliminatoria a favor del Real Madrid en el partido de ida | Foto: Dani Nieto (VAVEL).

El conjunto pepinero y el merengue se enfrentaron la pasada semana en la ida de la eliminatoria copera. El combinado de Asier Garitano se mostró muy sólido y supo plantar cara al equipo de Zinedine Zidane. No obstante, los de Butarque no tuvieron la puntería que sí tuvo Marco Asensio, por lo que finalmente el marcador del estadio situado en el municipio de Leganés señaló un 0-1 a favor del Real Madrid.

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Real Madrid vs Leganés en vivo, perteneciente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 21:30 horas.