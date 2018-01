Google Plus

El mes de "SúperNacho" / Foto: RealMadrid

A falta de una semana para terminar el primer mes del año 2018, el canterano blanco sigue demostrando que es más que el polivalente jugador número 12. El defensa, que recientemente ha cumplido 28 años, dejó hace tiempo de ser un mirlo y una promesa para convertirse en un central de talla mundial, tal y como demuestra en cada partido y, especialmente, este enero.

Su progresión no tiene ni final ni frenos. Sus cifras han ido a más y su presencia en el once titular es más un seguro que una sorpresa. Las lesiones y sanciones de, a priori, los centrales titulares del Real Madrid, Varane y Sergio Ramos, han abierto la puerta a Nacho es numerosas ocasiones, convirtiéndolo en uno de los jugadores de la plantilla más utilizado por Zidane desde su llegada.

Su suerte con las lesiones (no se lesiona desde alevín), su regularidad, su polivalencia, su velocidad y su instinto de anticipar los movimientos, lo hace una excelente apuesta para defender las filas del Real Madrid.

En el partido frente al Deportivo, en el cual el Real Madrid volvió a ver puerta con la facilidad que acostumbraba, el principal protagonista de la noche no fue un delantero, sino Nacho. En la zaga fue un cerrojo, y arriba un peligro constante, para sorpresa de muchos.

El jugador ya había demostrado otras veces su faceta goleadora con tantos de gran valor y algunos de enorme brillo y frente al Deportivo abrió la lata del equipo blanco empatando el encuentro y puso el broche de oro a la goleada blanca con un meritorio gol final.

Cabe recordar el gol ante la Cultural Leonesa en Copa la temporada pasada, donde Nacho Fernández dejó boquiabierto al mundo del fútbol con su tijera desde cerca del borde del área grande. "No quiero entrar si es Premio Puskas o no. Eso sí, estoy muy contento. No se meten goles así todos los días.

El gol no fue casual, he pedido el balón cuando lo tenía James y era mi intención, pero luego tiene que salir todo bien para que acabe ahí. Aprendo de los mejores. Tenemos a la BBC, a Morata... aprendo de estos jugadores", afirmo radiante tras ese partido.

Ya conocíamos sus numerosas cualidades atrás, pero esta temporada Nacho está fascinando con su versión más goleadora. Con cuatro tantos esta temporada, ha superado ya los tres con los que finalizó la campaña 2016/17. Además, Nacho es el jugador más utilizado por Zidane en la Copa del Rey y el segundo con más minutos del Real Madrid en todas las competiciones, solo por detrás de Casemiro.

Nacho no es un defensa habitual. El canterano se ha afianzado en un equipo donde están el mejor defensa del mundo de la última década y el central con más proyección de Europa. Es el teórico tercer defensa del Real Madrid, pero en las últimas temporadas, al terminar el curso supera en minutos a Ramos y Varane.

Su éxito está basado en la constancia y en el trabajo en silencio. De ahí que se ha confirmado como un capitán solvente cuando no están ni Ramos ni Marcelo. No solo es un seguro para el Madrid, también lo es en la selección española, donde su nombre en la lista no es sorpresa para nadie y, si nada cambia, será uno de los hombres que intentarán traer a España otro Mundial en Rusia.

No es extraño que los aficionados del fútbol en general, y los madridistas en particular pidan más galones para Nacho. Con la recuperación de Sergio Ramos y la disponibilidad de Varane, Zidane es el único que tiene el derecho a decidir cual será el rol de Nacho ahora. Siendo un jugador de confianza para el míster, seguramente el madrileño seguirá ayudando al equipo y sumando minutos con asiduidad.