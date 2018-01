Zidane: "No puede ser. Soy el único responsable"

Google Plus

Fuente: Dani Nieto (VAVEL)

Derrotado. Hundido. Humillado. Son muchos los sentimientos y pensamientos que deben pasar por la mente de Zinedine Zidane. La dolorosa derrota sufrida en casa ante el Leganés que, además, deja al equipo blanco fuera de la Copa del Rey, agrava la crisis que sufre el Real Madrid. Solo la Champions puede evitar que este barco se vaya a pique, después de haber disfrutado de dos maravillosos años.

El entrenador madridista dio la cara en rueda de prensa, asumió responsabilidades y trató de explicar lo sucedido: "Después del partido de ida, hacer la primera parte que hemos hecho... No puede ser. Es un resultado lógico porque no hicimos lo que queríamos. Es un fracaso y lo asumo, soy el responsable. Estoy muy decepcionado. Es un palo muy duro"​.

No se recuerda una noche tan mala desde que el marsellés es entrenador de este equipo. Así lo analizó también Zidane: "Asumo siempre lo que hago. Es mi peor noche. Ganando 1-0 allí y empezar como empezamos... No entiendo lo que ha pasado. Ahora hay que ver como lo levantamos".​

El partido de Champions ante el PSG se prevé como una final, un ultimátum para 'Zizou'. Deberá encontrar soluciones si quiere seguir. El madridista lo ve de forma similar: "Está clarísimo, soy el responsable de esto. Soy yo el que tengo que encontrar soluciones. Tengo que buscar soluciones para que el equipo sea más eficaz".

También analizó los fallos por los que cayeron eliminados: "No me arrepiento de haber dejado fuera a Bale o Cristiano. Asumo lo que hago. Yo tenía un equipo competitivo ante el Leganés. Sobre el papel, era un equipo competitivo. sobre el campo, en la primera parte, no. Mi gran error es haber perdido el partido en casa".