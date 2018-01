Sergio Ramos: "Debemos trabajar y centrarnos en la Champions"

Google Plus

Sergio Ramos durante un partido de la temporada | Foto: Daniel Nieto - VAVEL

Sergio Ramos, tras la derrota del Real Madrid ante el Leganés que les apeó de la Copa del Rey, salió a dar la cara ante los medios. Lo primero fue reconocer que los que estaban más fastidiados por el encuentro eran ellos mismos. "Es un fracaso que nos aleja de otro objetivo", afirmó el sevillano. Comentó que eran momentos duros en los que la parcela madridista debía permanecer unida para no tirar el resto de la temporada.

Seguidamente puso la mirada en el trofeo que tiene posibilidades de ganar el equipo madridista, la Copa de Europa: "Debemos trabajar y centrarnos en la única carta que nos queda: la Champions League". En su interlocución no dudó en felicitar al equipo rival: "Hay que felicitar al equipo que ha ganado hoy, pero es verdad que para nosotros, con todo el respeto del mundo, es un fracaso caer ante un equipo a priori inferior”.



Reconoció que los resultados que están llegando tras una época de grandes éxitos son complicados de asimilar. "Somos todos son responsables, no solo el técnico", comentó el capitán merengue. Seguidamente aseguró que se debía aprender de los malos momentos que está pasando la plantilla para revertir la situación lo antes posible. En cuanto a los culpables, negó que fuera una parte solamente responsable, sino que todos tenían un porcentaje de responsabilidad. En cuanto al sentir de la afición dijo que es entendible en estos casos su sentir. "El fútbol son estados de ánimos y sabemos lo que sienten” continuó.

En cuanto a la posibilidad de falta de hambre, rechazó que fuera la razón ya que, él se resetea cada año. "Es más fácil hablar cuando los resultados no acompañan. No hay que señalar a nadie y hacer autocrítica. Tenemos que hacer un buen papel en la Champions” comentó en cuanto a las sensaciones actuales de la plantilla.



También fue cuestionado por el estado anímico de la plantilla. Y es que para el camero el equipo trabaja y entrena bien. Según sus palabras no considera que sea consecuencia de un problema físico. Casi lo asimilaba más bien a un problema mental: "La mente es mucho más poderosa (comparado con lo físico) y, en el cómputo general, pondría por delante el tema anímico y mental por delante del físico".

Para finalizar aseveró que el entrenador Zinedine Zidane tiene ahora, como lo ha tenido siempre, su confianza "tanto en los buenos momentos como ahora”.