Fernando Hierro: "Tenemos que dar un paso adelante todos"

Google Plus

Fernando Hierro observa el terreno de juego antes de comenzar el partido | Foto: Andrea Royo (VAVEL)

Fernando Hierro comparecía esta mañana en la sala de prensa de las instalaciones deportivas de El Requexón para ofrecer la ya habitual rueda de prensa previa al encuentro de la jornada, en el que este fin de semana enfrentará a los azules contra el Córdoba.

Como ya es costumbre, el técnico malagueño comenzó hablando de las bajas con las que afrontará el encuentro: "Una desgracia, tenemos lesionados y no nos gusta. El sábado no podremos contar con Edu, Martín ni Michu, además de tener a dos jugadores sancionados (Óscar Gil y Héctor Verdés). Veremos la fortaleza del grupo para dar un paso adelante. Tenemos una plantilla amplia y hay que dar un paso al frente".

Fernando Hierro aplaude una acción de sus jugadores | Foto: La Liga

Además, el técnico oviedista hizo una pequeña valoración del partido frente al Zaragoza: "Fue un partido atípico. Hicimos cosas bien, el equipo con uno menos fue valiente, estuvimos bien. Lo de Verdés queda entre nosotros, bajamos las pulsaciones y hablamos. Destacar su humildad y valentía de venir a rueda de prensa para disculparse. Como entrenador me gustó el gesto que tuvo de venir a la prensa a pedir perdón".

Evidentemente a nadie gusta perder un encuentro, y si el Real Oviedo cayó derrotado en Zaragoza fue precisamente por no hacer las cosas bien. El técnico hablaba sobre los posibles cambios ante el Córdoba: "Es bueno para ver la fortaleza de los jugadores que no están teniendo minutos. Igual tenemos que buscar otras cosas, darle un par de vueltas, intercambiar posiciones. Tenemos que dar un paso adelante todos, el equipo está preparado para afrontar cualquier situación. Será un partido complejo, está ahí la Navidad y las vacaciones, pero hay que estar atentos. Es un encuentro para ganar e irnos contentos".

Fernando Hierro durante el entrenamiento de esta semana | Foto: Real Oviedo

Como ya le hicieran a Juan Carlos, Fernando Hierro también pudo hacer un balance sobre lo visto hasta la fecha de este Real Oviedo: "Si sumamos tres puntos y vemos una buena versión del equipo, sería una buena forma de terminar el año. El Córdoba es un buen equipo fuera de casa, es muy completo y ha cambiado de entrenador. Son expertos y fuera de casa entienden muy bien la categoría. Hay que estar muy activos para sacar un buen resultado".

El técnico malagueño también habló sobre el estado anímico en el que se encuentra la plantilla: "Veo bien al bloque, están sumando. Quiero jugadores incorformistas, que sientan la presión de la competencia. La competición da la vuelta en una semana y hay que estar alerta. La gente está enchufada, metida y saben que están ahí para ayudar al grupo".

Fernando Hierro, pensativo, antes del Zaragoza - Real Oviedo | Foto: Andrea Royo (VAVEL)

Por último, el técnico carbayón finalizaba esta rueda de prensa hablando sobre un hipotético puesto de 'play-off' en caso de vencer el sábado e irse en estas posiciones de vacaciones: "No miro la clasificación hasta cinco jornadas antes de que acabe. En las últimas jornadas veremos. Es lo bonito de la categoría, y creo que será una guerra hasta el final. La igualdad y la competencia están presentes y lo sabemos".