Previa Real Oviedo - Córdoba CF: por unas Navidades tranquilas

Última jornada del año 2016, Real Oviedo y Córdoba Club de Fútbol buscan entrar a 2017 con una victoria. La ya común igualdad gobernante en la Segunda División hace que dos derrotas consecutivas supongan una crisis, ambos conjuntos vienen tras sufrir sendas derrotas.

El Real Oviedo, con su mejor aliado

Como las dos caras de una moneda, así cuadra perfectamente la trayectoria del equipo azul en las últimas jornadas. Como visitantes no levantan cabeza, pero a la hora de ejercer como locales, últimamente están intratables ya que de los últimos cinco partidos han ganado cuatro y empatado uno.

Esa carencia de puntos a domicilio es el motivo principal por el que los de la capital del Principado de Asturias se hayan caído de los puestos de promoción de ascenso. Aunque en caso de sumar los tres puntos, la escuadra carbayona entraría a 2017 situada en puestos de playoff.

Para este último partido del año, Fernando Hierro tendrá hasta cinco bajas: El pasado partido, ante el Zaragoza, además de no sumar puntos significó la pérdida de tres jugadores: Michu por lesión, Christian Férnandez por acumulación de tarjetas y Héctor Verdés por roja directa. Los otros dos no disponibles, ambos por lesión, son Alaniz y Edu Bedia. Todo esto puede provocar que el entrenador malagueño modifique su habiual esquema de juego para apostar por un 1-4-4-2.

Enmendar un mal fin de año

Como una máquina sin engrasar, así podría definirse la temporada de los cordobeses en lo que va de temporada. Los blanquiverdes tienen un enorme potencial que aún no han conseguido sacar a la luz, actualmente se encuentran a tan solo tres puntos de los puestos de descenso.

La pasada jornada, los de El Arcángel cayeron derrotados en su propio terreno en el derbi andaluz ante el Cádiz por 1-3, a pesar de comenzar el duelo ganando. En la jornada anterior habían ganado al Reus en un triunfo que suponía romper una racha de nueve partidos sin sumar los tres puntos.

Ese mal momento fue determinante para que José Luis Oltra fuese sentenciado como entrenador. Luis Carrión, hombre de la casa, fue nombrado como su sustituto. El preparador barcelonés busca revertir la situación del cuadro califa. Para este choque no podrá contar ni con Deivid ni con Markovic ambos por lesión.

Antecedentes, último partido y colegiado

Un vistazo a la historia de los partidos entre Real Oviedo y Córdoba en territorio asturiano se salda con un balance claramente favorable para los ovetenses ya que nunca han perdido. De los 13 partidos disputados, los carbayones han ganado en 11 ocasiones y las dos restantes se saldaron con empate.

Uno de esos múltiples triunfos es el de la temporada 2015-2016. Ambos conjuntos llegaban al sprint final de la temporada en horas bajas. Un gol de Josete en el tramo inicial del encuentro fue suficiente para que los tres puntos permaneciesen en la ciudad de Oviedo. A pesar de ese importante triunfo, los carbayones no consiguieron clasificarse para la promoción de ascenso.

Aitor Gorostegui Fernández-Ortega perteneciente al colegio vasco será el encargado de impartir justicia en este partido. Será la primera vez que dirija a los azules en el presente curso, mientras que ya ha coincidido una vez con los andaluces en un partido que se saldó con empate. El choque tiene previsto su inicio para el sábado 17 de diciembre, a partir de las 18:00 horas desde el Carlos Tartiere.

Todo lo que no sea ganar, supondría turbulencias para ambos equipos. Los azules quieren sumar los tres puntos ante su afición para pasar una Navidad tranquila y en la zona alta de la tabla. Por su parte, los cordobesistas necesitan despegar de manera definitiva y así alejarse de un posible descenso a Segunda División B.

Posibles alineaciones