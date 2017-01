Fernando Hierro habla claro: "La respuesta, en el campo"

Fernando Hierro observa el primer entrenamiento semanal | Foto: Real Oviedo

El técnico del Real Oviedo, Fernando Hierro, decidió comparecer ante los medios de comunicación tras finalizar el primer entrenamiento de la semana, algo que sorprendió a los muchos aficionados y medios que siguen la actualidad del club, pues suele hacerlo en la previa del partido.

El técnico comenzaba ofreciendo una explicación de su pronta rueda de prensa: "estoy aquí porque soy el entrenador, el máximo responsable del ámbito deportivo. Estamos a tiempo, tenemos un proyecto interesante por delante. Tenemos que sumar y no echar balones fuera, aceptar nuestra responsabilidad y dar un paso adelante. Estamos a dos puntos del ascenso. Estoy aquí a petición propia, como máximo responsable que soy".

Fernando Hierro observa una jugada de Fernández | Foto: La Liga

El entrenador malagueño también ofreció una explicación sobre la última derrota del equipo en Sevilla: "La explicación que encuentro es de carácter. No me voy a cansar de trabajar con ilusión, matarnos para sacar esto adelante, necesitamos dar un paso adelante todos. Lo he hablado con el grupo, soy más de esperar que pase un poco de tiempo, tomárselo con calma y tranquilidad. Necesitamos jugadores, capitanes, un entrenador que de el cien por cien. La herida del año pasado tiene que cerrarse, es un proyecto nuevo. La liga es la que es, a dos puntos de la promoción, tenemos que seguir adelante, estamos a tiempo. Hay que cambiar la dinámica. Entendemos el dolor de la afición y estamos igual de dolidos que ellos".

El Real Oviedo regresará al Carlos Tartiere por primera vez tras la derrota contra el Córdoba en el último partido del 2016. Sobre el recibimiento, "no me preocupa. La afición tiene una cosa, en la adversidad se viene arriba, está contigo. Si damos todo y nos dejamos la piel en el campo la afición lo sabe. Necesitamos 11 capitanes en el campo y 12 capitanes que si no juegan aprieten. Quiero 23 capitanes, así entiendo yo la fortaleza del grupo. Lo más importante al final es la fortaleza. Tenemos que unirnos, juntarnos y ser más fuertes como club, como proyecto. Cada uno tiene su justificación, su opinión, pero hay que mirar para dentro".

Los jugadores del Real Oviedo entrenando en El Requexón | Foto: Real Oviedo

El entrenador también habló sobre la herida de la pasada temporada, algo que dice no haberse cerrado aún: "si somos un equipo de verdad, serio, tenemos que dejar a un lado lo del año pasado. Necesitamos líderes naturales que asuman su responsabilidad, ya sean de la calle Uría o de Murcia. Creo que lo más necesario es borrar el pasado, la cicatriz y empezar este año con la idea de afrontar los partidos para sacarlo adelante. Quedan 20 partidos y nuestro objetivo es el mismo, lo sabe el club, los jugadores y el cuerpo técnico".

El técnico carbayón también hacía balance sobre su experiencia en el Real Oviedo: "estoy con la fuerza del primer día. El club está creciendo y no podemos hacer más que agradecer que somos un equipo de trabajo en un club que apuesta por la convivencia. Tenemos que auto-exigirnos y dejar lo pasado a un lado. Somos el Real Oviedo de la 2016-17 y tenemos 20 partidos por delante. Desde el día que aterricé aquí he trabajado con libertad, sin presión. Entiendo que si el club tiene preocupación es normal, pero esto se saca juntándonos, uniéndonos, es fútbol. Ese es el mensaje, que nadie tenga dudas. Me he sentido con tranquilidad".

Por último, Fernando Hierro hablaba de la respuesta del equipo: "La respuesta la quiero ver mañana, pasado, el sábado. La respuesta en el campo, el resto me da igual".