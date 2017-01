Linares: "El equipo va a trabajar para darle la vuelta a la situación"

Google Plus

Linares, con sus compañeros en el Pizjuán | Foto: Fran Santiago (VAVEL)

El delantero del Real Oviedo, Miguel Linares comparecía este miércoles ante los medios de comunicación tras el segundo entrenamiento semanal del Real Oviedo en las instalaciones deportivas de El Requexón.

Protagonista, junto con Christian Fernández, del entrenamiento por un pique debido a la intensidad habida en la sesión. El delantero quiso aclarar este lance: "la acción ha sido fruto de un calentón, a los treinta segundos estábamos dándonos un abrazo. Somos personas calientes, pero al igual que subimos las pulsaciones, las bajamos. No hay que darle importancia, es importante no sacar las cosas de sitio". De hecho, a última hora de la tarde se hizo viral entre las redes oviedistas la siguiente foto en la que se puede comprobar que no fue a más este encuentro.

Miguel Linares y Christian Fernández cenaron juntos tras el pique matinal | Foto: Miguel Linares Club de Fans

Miguel Linares fue uno de los jugadores que disputaron todo el encuentro en Sevilla, respecto al mismo decía que "los que jugamos somos los futbolistas. La primera parte estuvo fuera de nivel, no fue digna y es culpa de los once que estábamos. Buscar excusas es de perdedores, hay que trabajar. Siempre queremos darlo todo y sabemos por qué pasó. El equipo va a trabajar para darle la vuelta a la situación y que no se repitan cosas como las del otro día".

Al igual que haría en el día anterior Fernando Hierro, el jugador aragonés también quiso transmitir calma para afrontar el encuentro ante el Elche del próximo sábado: "siempre que nos hemos caído nos hemos levantado, tenemos que trabajar para que el Tartiere sea un fortín. Siempre que trabajamos con intensidad somos capaces de plantar cara a cualquiera. No es un problema de sistema, es más la intensidad. Tenemos que trabajar para conseguir los tres puntos".

Miguel Linares en el entrenamiento del Real Oviedo | Foto: Real Oviedo

Por último, Linares habló sobre el regreso al Carlos Tartiere: "con la afición nos sentimos fuertes, siempre están a nuestro lado y cuando pasa eso es más fácil conseguir cualquier cosa. Esperamos hacer un gran partido el sábado". En cuanto al aspecto personal, Miguel Linares añadía que "siempre que estoy en el campo estoy cómodo, trato de dar el máximo".