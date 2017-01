Toché: "El equipo respondió bien"

Google Plus

Toché celebra su gol ante el Elche | Foto: Real Oviedo

El delantero del Real Oviedo, Toché, sería el encargado de comparecer esta mañana en las instalaciones deportivas de El Requexón tras finalizar la primera sesión de entrenamientos de la semana.

Comenzaba esta rueda de preguntas enfocando el tema a la última victoria del Real Oviedo: "Había que ganar, sabíamos que había que revertir la situación y que mejor que en casa y delante de nuestra gente. Durante la semana el ambiente era peor, entran las dudas, pero sabíamos que la solución estaba en nosotros. El equipo respondió bien, queda la segunda vuelta y vamos a seguir como el otro día".

El Real Oviedo arrancará la segunda vuelta recibiendo al Real Valladolid, equipo contra el que encajó la primera derrota de la temporada: "Casi todos los equipos van a pasar rachas malas, esperemos que todo lo que venga sea positivo. Empezamos la segunda vuelta en una posición buena, recibimos a un rival directo y queremos ganar para seguir en los puestos de arriba. Será un partido parecido al de la primera vuelta, tenemos dos buenas plantillas. Hicimos un gran partido allí, merecimos algo más y queremos conseguir los tres puntos en casa".

También uno de los temas principales sería la buena versión del equipo cuando juega en casa: "Estamos dando nuestra mejor versión, el equipo está haciendo grandes partidos y tenemos esa suerte que fuera no tenemos. Ahora hay que trasladarlo fuera de casa".

El primero de los refuerzos invernales del Oviedo se está haciendo notar en los últimos encuentros, esto decía Toché de Saúl Berjón: "Es un grandísimo jugador, beneficia mucho a los delanteros. Va a aportar mucho, es de la casa y estamos muy felices con su llegada".

Toché también tuvo la oportunidad de hablar de la importante baja del Real Valladolid que se confirmó ayer, pues Isaac Becerra -zamora de la temporada pasada- no podrá jugar en el Tartiere: "Fue espectacular, perdimos por su culpa. Es una baja que nos beneficia, tenemos que intentar dar la cara como el otro día, darlo todo y conseguir los tres puntos".

Por último, no podía despedirse de la rueda de prensa sin hablar sobre el estado del terreno de juego: "No es excusa. Es un campo impracticable, no puedes golpear el balón. Hay que buscar una solución, nos perjudica muchísimo".