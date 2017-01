Fernando Hierro: "Si queremos ganar hay que rendir a un nivel alto"

Google Plus

Fernando Hierro charla con su plantilla antes de comenzar el entrenamiento | Foto: Real Oviedo

El entrenador del Real Oviedo, Fernando Hierro, comparecía en la mañana del jueves tras finalizar la penúltima sesión semanal de entrenamientos del club carbayón en las instalaciones deportivas de El Requexón.

El técnico, hablaba de la noticia del día en el club: la rescisión de contrato de Edu Bedia que instantes después firmaba por el Real Zaragoza. "Desearle mucha suerte, es un buen chico. Le tengo cariño y le deseo que le vaya bien". Con esta nueva salida, son dos las fichas libres que tiene el club asturiano para reforzarse: "Se sigue trabajando y estamos viendo las posibilidades. Este mercado no es fácil, nadie se desprende de jugadores importantes. César, Ángel y Joaquín están trabajando en lo que pienso. Hay que tener calma, tenemos plantilla suficiente. Tenemos que hacer el sábado del Tartiere un fortín".

Edu Bedia durante su último partido en el Carlos Tartiere frente al Numancia | Foto: Real Oviedo

El sábado el Real Oviedo inaugurará la segunda vuelta del campeonato recibiendo al Real Valladolid en el Carlos Tartiere, un partido que para Fernando Hierro "Será complicado. Se puede decantar para cualquiera. El Real Valladolid es un equipo fantástico, con un buen entrenador, se han puesto en las posiciones altas. Sabemos que si queremos ganar hay que rendir a un nivel alto. Tienen personalidad, será un partido difícil".

Fernando Hierro observa desde la banda el último partido del Real Oviedo frente al Elche | Foto: Real Oviedo

Al técnico malagueño le preguntaban por la posibilidad de introducir algún cambio al once titular: "Mañana tenemos el último día de entrenamiento y veremos. A David (Costas) le queda una semana más de adaptación. Viene de una forma de trabajar diferente, hay que tomárselo con calma, que se adapte bien al equipo y a los compañeros, sin prisa".

David Costas charla con Erice durante uno de los entrenamientos | Foto: Real Oviedo

Además de algún cambio en el once titular, también le preguntaron sobre el sistema que utilizará frente al Real Valladolid, viendo que el pasado sábado empleó el 4-4-2: "Le dais mucha importancia, me lo tomo con tranquilidad. Cada rival es diferente, tenemos que sentirnos con confianza. Quiero que se vea un equipo reconocible, intenso, con ideas claras. El equipo tiene que tener estabilidad y ser ese equipo serio que me gusta".

Fernando Hierro, sonriente, durante el entrenamiento matinal del Real Oviedo | Foto: Real Oviedo

La vuelta al Carlos Tartiere tras una victoria siempre es positiva, y más si repites partido en casa por segunda jornada consecutiva: "Según las estadísticas somos uno de los equipos que más puntos sacamos como locales. Jugar en nuestro estadio siempre es importante. Los rivales tienen que saber que va a ser difícil sacar puntos del Tartiere, tenemos 15.000 o 16.000 personas detrás. Queremos que cuando nuestra gente se vaya a casa lo haga orgullosa de su equipo".

Por último, el entrenador oviedista hizo una pequeña valoración del impulso que supuso la victoria frente al Elche: "La tensión de la semana pasada fue buena. Hemos trabajado bien, estamos contentos y preparamos el partido con exigencia. El equipo tuvo un buen rendimiento, hizo las cosas bien. Hay que ir con tranquilidad, tener calma y saber que en 90 minutos se puede dar la vuelta a un resultado. Tenemos confianza y pensamos que las cosas van a salir bien. No sabemos lo que va a pasar, pero hay que ser positivos".