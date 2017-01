Próximo rival del Oviedo: UD Almería, de soñar con el ascenso a luchar por la permanencia

Google Plus

Real Oviedo y Almería se saludan en el partido de la segunda jornada del presente campeonato | Foto: Real Oviedo

Cumple el Almería su segunda temporada consecutiva en la División de Plata tras un breve paso de dos temporadas por Primera y no pintan bien las cosas en el entorno del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Tras pasar un muy difícil curso pasado, en el que se construyó una plantilla con aspiraciones de retornar a la élite y con la que se terminó peleando por no abandonar el fútbol profesional, los fantasmas parecen haber regresado a Almería después de una vuelta de competición ya que los almerienses marchan penúltimos y encadenan una racha de cuatro partidos consecutivos sin puntuar.

Fernando Soriano, debut como entrenador ante el Real Oviedo

Cuando solo quedaban tres jornadas por disputarse del campeonato pasado de Segunda División, el UD Almería cesaba a Néstor Gorosito tras salir derrotados en Huesca (2-1) y caer a puestos de descenso. El hasta entonces futbolista del primer equipo, el curtido en mil batallas Fernando Soriano, era el elegido por la dirección deportiva para hacerse cargo del equipo e intentar evitar un hipotético y dramático descenso a Segunda B.

Fernando Soriano antes de hacer su debut como entrenador del Almería la pasada temporada | Foto: LaLiga

Casualidades del destino, el partido de iniciación como técnico del aragonés iba a tener lugar ante el Real Oviedo de David Generelo que trataba de apurar sus opciones de terminar la temporada en puestos de Playoff tras la importante crisis de resultados y juego en la que se encontraba inmerso tras la marcha de Sergio Egea. Y aquella tarde empezaría ganando el Oviedo, con un gol de cabeza en el segundo periodo de Miguel Linares. Pero todo fue un espejismo para los carbayones, pues cuando el Almería parecía encontrarse tocado y hundido sacó fuerzas de flaqueza para dar un paso adelante y revertir el resultado y terminar imponiéndose 3-1

En el epílogo de la temporada el Almería evitaba el descenso y el Oviedo no lograba disputar la promoción. Para el nuevo curso que justo iba a comenzar las ilusiones parecieron renovadas y los almerienses se reforzaban con la esperanza de poder volver a mirar hacia Primera. En el banquillo el que iba a continuar sería un Fernando Soriano que se había ganado la confianza de la directiva logrando el objetivo de la salvación.

La primera derrota como técnico también ante el Oviedo. Aparecen las dudas

Y comenzó el curso con nuevas sensaciones en Almería. En la primera jornada liguera cosechaba un empate ante el Cádiz 1-1, en la segunda visitarían Oviedo. En la capital del Principado de Asturias llegaba la primera derrota como técnico de Soriano. Después de que el Almería realizase una vistosa primera parte, el técnico maño veía como tras la vuelta del descanso se les escapaba el partido (2-0) ante un rival que no había hecho grandes alardes para derrotarles.

El oviedismo celebra el gol de Toché al Almería en la jornada 2 de campeonato | Foto: Real Oviedo

A pesar de la derrota el equipo parecía fuerte, confiado en la idea de juego que el míster les estaba transmitiendo. Los siguientes partidos se saldarían con una contundente victoria (3-0) ante el Rayo y un empate (3-3) en la cancha de un siempre complicado Girona. A partir de aquí una derrota en casa ante el Tenerife (0-1) y otra más abultada ante el UCAM Murcia (4-0) iban a sembrar las dudas en los almerienses, el equipo se iba a meter abajo y las dificultades para marcar goles y sumar puntos se agrandaban exponencialmente.

Soriano, cuestionado

Se presenta a la 22ª jornada de LaLiga 1|2|3 el Almería a tres puntos de salir de los puestos de descenso y con una plantilla repleta de bajas. Los últimos cuatro partidos se cuentan por derrotas ante Mirandés, Reus, Getafe y Cádiz siendo capaces de anotar un único gol en 360 minutos disputados. La necesidad de sumar los tres puntos para no caer al agujero de la clasificación es imperiosa, se antoja pues un duelo fratricida para los almerienses.

En circunstancias tan difíciles en las que cuesta tanto sumar suele ser de catálogo que se cuestione la valía del preparador al cargo, aunque en este caso la mayoría de aficionados rojiblancos achacan la marcha del equipo a la deficiente planificación de la plantilla y al rendimiento por debajo de lo esperado que han ofrecido muchos de los futbolistas en nómina.

Fernando Soriano, técnico almeriense | Foto: LaLiga

Miguel Ángel Corona, capitán almeriense, ha salido esta semana a rueda de prensa para apoyar a su entrenador, aunque de sus palabras se intuye la desconfianza que gira en torno a la figura del míster: “El vestuario tiene que estar con el escudo, con la empresa que le paga. No hay evidencia científica de que con otro entrenador va a ir mejor, y no veo a nadie que quiera hacerlo mal para que no le vaya bien al míster”.

Muchas bajas para el domingo

Dicen que a perro flaco todo son pulgas, pues llega el Almería a un partido de gran importancia para sus aspiraciones con numerosas y obligadas ausencias. Se pierden el partido por sanción el central titular Morcillo, el exoviedista y lateral izquierdo Nano y el habilidoso extremo Fidel. Por lesión tampoco estarán Expósito, Jonathan Zongo, Fran Vélez, Iago Díaz ni Corona. Además el otro defensa central Joaquín y el ariete Chuli han tenido que retirarse esta semana de los entrenamientos tras sufrir respectivos problemas físicos, aunque se espera que apuren y sean de la partida el domingo.

Borja Fernández una de las incorporaciones invernales, ante el Cádiz | Foto: LaLiga

Los refuerzos invernales Borja Fernández y Javi Álamo cobran vital importancia en los planes de un Soriano que ha tenido que echar mano del filial de Tercera para completar los entrenamientos y seguramente la convocatoria.

El Estadio de los Juegos Mediterráneos

El Estadio de los Juegos Mediterráneos es una instalación que se inauguró en 2004 para albergar los XV Juegos que llevan su nombre y que es la casa del UD Almería desde 2005. Cuenta con un césped de medidas estándar de 105x68m y aforo para 15.200 localidades. La campaña pasada fue el décimo estadio en asistencia de la categoría con una media de 7.874 espectadores por partido.

En la presente temporada el Almería ha sumado 21 puntos en su estadio de los 24 con los que cuenta en total. Acumula un balance de 5 victorias, 3 derrotas y 2 empates con 16 goles a favor y 8 en contra.

Once Inicial del Real Oviedo la temporada pasada en Almería | Foto: Vavel

El Real Oviedo ha jugado hasta la fecha 7 partidos oficiales ante el UD Almería de los que 3 han sido en territorio andaluz y en los que todavía no conoce la victoria, habiendo perdido en dos ocasiones y empatado en otra. La única visita al nuevo coliseo almeriense se reduce a la anteriormente citada derrota de la temporada pasada (3-1).

Parece presentarse una buena oportunidad para el Oviedo de cambiar su historia en Almería y volver a sumar lejos del Tartiere, pero ya se sabe, la necesidad a veces mueve montañas y los azules son especialistas en resucitar muertos. El desenlace el domingo 29 de enero de 2017 a las 18:00h.